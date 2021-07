Lázaro Hernández, el animador salvadoreño que trabajó en producción de Black Widow

El animador digital salvadoreño Lázaro Hernández fue parte del equipo que de producción de la más reciente película de superhéroes de Marvel, Black Widow.

Foto: cortesía

Hernández participó como artista de visualización y este lunes compartió en redes sociales fotos en las que se le ve disfrutando junto a su madre el estreno de la cinta.

Foto: cortesía

"Súper chivo trabajar en esta película!. Junto a tantos artistas increíbles. Sin embargo una de las cosas que más me gusta de todo esto es llevar a mi mamá al cine y mostrarle en lo que tanto he trabajado. Sin lugar a dudas yo no estaría en esos créditos sin el apoyo de ella a lo largo de mi carrera", escribió junto a la fotografía.

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Lázaro, quien es originario de Santa Tecla, también ha sido parte de las producciones de Terminator, Capitana Marvel, Aquaman y X-Man: Dark Phoenix. Esta última fue su primer trabajo en la industria de Hollywood.

Hernández estudió Dirección de Cine en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), después de graduarse en la carrera de Animación Digital de la Universidad VERITAS en Costa Rica, donde estudió gracias a una beca obtenida en 2008. En El Salvador estudió Ciencias de la Comunicación.