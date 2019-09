Le confirman diagnóstico de lupus

Kim Kardashian se practicó unos test de anticuerpos y dieron positivo, tiene lupus y artritis reumatoide, esto sumado a la psoriasis que padece desde hace tiempo. El momento en el que se practicaba la prueba fue retransmitido en el estreno de la nueva temporada de su reality show.

Kardashian, de 38 años, había revelado anteriormente que desde hace un tiempo sufría varios síntomas relacionados con la artritis, unos de las consecuencias más comunes de la enfermedad causada por el lupus.

"Me he sentido cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando", dijo durante su programa "Keeping Up With The Kardashians".

A pesar de la alarma, su médico le explicó que el resultado no significa que padezca de forma precisa las dos enfermedades, sino que posee los anticuerpos de ambas, que podrían permanecer "dormidos" y desarrollarse en el futuro, como también mantener esa condición y no generar la afección.