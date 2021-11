"Le hablé a mi madre y movió sus piecitos", dice hija de Carmen Salinas

María Eugenia Plascencia Salinas, hija de Carmen Salinas le habló a su madre y vio cómo reaccionó moviendo los pies, a las afueras del hospital donde la actriz está internada, comentó que le harán más estudios médicos para determinar su estado de salud.

“Sigue en el mismo estado delicado y que les puedo decir, yo me puse a hablarle porque sé que me escucha y no sé si eran reacciones o me las imaginé, pero movía sus piecitos y le dije en el oído que la queremos tanto la familia, como sus compañeros.

“También le dije que todos estábamos pidiendo por ella y que le echara ganas, porque todo México y en todos lados están rezando por ella, diciéndole: ‘Mamita te queremos, te amamos, por favor échale ganas’...”, comentó María Eugenia.

Después de que la actriz entrara en un estado de coma debido a un derrame cerebral, la familia busco una segunda opinión médica, la cual coincidió con el diagnóstico inicial, así lo indico esta mañana su sobrino Gustavo Briones.

La familia de Salinas se encuentra esperando los resultados de la tomografía y otros estudios que le practicaron, por el momento sigue sin ningún cambio y con respiración asistida.

"Actualmente mi abuelita está en estado de coma, con sus órganos funcionando de manera natural, y el diagnóstico es un derrame cerebral, vamos a ver cómo progresa, está con respiración asistida, con un ventilador, pero los demás (órganos) funcionan por sí mismos", dijo Carmen Plascencia a los medios congregados afuera del hospital.

Fue Gustavo Briones sobrino de Carmen quien a través de un comunicado dio a conocer el delicado estado de salud de su tía el día de ayer.

"La familia Salinas les comparte que la primera actriz Carmen Salinas atraviesa por una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde los médicos especialistas la atienden".

Esta mañana se llevó a cabo una misa encabezada por el padre José de Jesús Aguilar, quien pidió a los creyentes que se unieran en oración para que Carmen Salinas se recuperara pronto.

En redes sociales, la comunidad artística ha externado sus buenos deseos para Carmelita.