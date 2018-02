Led Zeppelin podría celebrar sus 50 años de trayectoria este 2018

Robert Plant durante un concierto. Foto de Efe

La agrupación británica de hard rock Led Zeppelin, conformada en su última alineación por Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y el fallecido John Bonham, ha generado muchas expectativas, ya que Plant (su exvocalista) confesó, durante una entrevista, que la agrupación podría brindar un concierto en este 2018, para celebrar los 50 años de trayectoria artística.

“Bueno, estamos planeando reunirnos y hablar sobre ello (un concierto de celebración). Básicamente, es muy difícil encontrar cosas que aún no se escuchas, y no solo serán 50 años, sino que serán, el próximo año, 38 años desde la muerte de John Bonham”, reveló Plant, quien desde 1982 ha lanzado 11 álbumes como solista y es considerado uno de los músicos más influyentes en la historia.

Led Zeppelin, fundada el primero de agosto de 1968, es una de las bandas más influyentes de rock and roll que ha vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo y lanzó siete discos de estudio: “Led Zeppelin” (1969), “Led Zeppelin II” (1969), “Led Zeppelin III” (1970), “Led Zeppelin IV” (1971), “Houses of the Holy” (1973), “Physical Graffiti” (1975), “Presence” (1976) y “In Through the Out Door” (1979).

"Lo mejor de Led Zeppelin fue que no nos hicimos una crónica: fuimos de pueblo en pueblo y cantamos canciones, tocamos guitarras y demás. Y luego siguió nuestras vidas”, finalizó Plant.

El grupo también lanzará este 23 de marzo la edicion deluxe de "How The west was won".