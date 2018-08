Lele Pons canta a la mujer independiente

Lele Pons decidió que su primer sencillo en solitario fuera un reguetón en español, "Celoso", en parte por el gran momento que está viviendo la música latina. Pero a diferencia de muchos éxitos actuales del género urbano, con letras sexualmente explícitas, quería cantarle más bien a la mujer independiente.

"Yo no quería una canción que fuera como ‘¡Ah, quiero tener sexo! Quiero esto, o a los hombres’", dijo Pons a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente. "Quería una canción que fuera como que ... él es celoso de una mujer que es independiente, que no quiere nada que ver con los hombres y quiere disfrutar su vida como la quiere disfrutar, con sus amigas. Que no necesita de un hombre para completar su vida o ser feliz".

El tema, el primero bajo Universal Music Group, fue producido y coescrito por DVLP y Fuego y lanzado el viernes no con uno, sino con dos videos musicales: uno en formato tradicional dirigido por Rudy Mancuso, y uno vertical exclusivamente para Spotify dirigido por Anwar Jibawi.

Los dos videos son completamente diferentes. El tradicional es un plano secuencia. El vertical la muestra bailando sola o con otros estudiantes de una escuela secundaria.