Lena Headley, la Cersei Lannister de Game of Thrones, se suma a la lista de actrices que acusan a Harvey Weinstein de acoso sexual

Getty Images Con Lena Headey ya son más de 40 las mujeres que han denunciado al poderoso productor de Hollywood por su comportamiento.

Lena Headey, quien interpreta a Cersei Lannister en la popular serie de HBO Game of Thrones ("Juego de tronos"), se sumó a la creciente lista de mujeres que acusan al productor Harvey Weinstein de acoso sexual.

A través de su cuenta de Twitter, Headey describió la furiosa reacción del poderoso productor cuando ella resistió sus avances.

Con la actriz británica ya son más de 40 las mujeres que han denunciado el comportamiento inapropiado de Weinstein , contra el que incluso hay acusaciones de abuso sexual y violación.

Weinstein -quien el martes renunció a la junta directiva de la productora que lleva su nombre, una de las más importantes de Hollywood- se disculpó públicamente por su comportamiento.

El productor, sin embargo, ha "negado categóricamente" haber forzado a nadie .

"Furioso"

Headey, de 44 años, contó haber compartido un elevador con Weinstein después de que este la invitara a su habitación para enseñarle un manuscrito.

"El elevador iba subiendo y le dije a Harvey: 'No estoy interesada en nada que no sea trabajo, por favor no pienses que estoy aquí contigo por ninguna otra razón, no va a pasar nada '", recordó la actriz.

"No se que me dio por hablar así en ese momento, solo que me embargaba un fuerte sentimiento de no te acerques a mí ", explicó en Twitter.

Getty Images Headey dijo haberse sentido "completamente impotente" luego del episodio.

"Él se quedó callado después de que hablé, furioso", continúa el relato.

"Me llevó de regreso al ascensor agarrándome y apretándome con fuerza por el brazo ", cuenta Headey, quien agrega que se sintió "completamente impotente".

Según su relato, Weinstein luego le dijo que no debía contarle a nadie del encuentro. "Regresé a mi carro y lloré", afirma la actriz británica.

No sólo Weinstein

La denuncia de Headey se junta a la de otras actrices de Hollywood que han estado compartiendo sus experiencias de acoso sexual y comportamiento inapropiado en la industria del cine que va mucho más allá de Weinstein.

El lunes la ganadora del Oscar Reese Witherspoon denunció haber sido acosada por otro productor, al que no quiso identificar, cuando nada más tenía 16 años.

AFP La denuncia de Witherspoon sirvió de recordatorio de que el problema en Hollywood va mucho más allá de Weinstein.

Y en el mismo evento Jennifer Lawrence, también ganadora del Oscar, contó como una vez la hicieron aparecer desnuda frente a un grupo de productores que la criticaron por su peso.

"Después de esa exhibición degradante y humillante, una productora mujer me dijo que debería usar fotos de mí desnuda como inspiración para mi dieta" relató Lawrence.

En las últimas semanas, Hollywood también ha estado haciendo un mea culpa .

Peo sólo el tiempo dirá si el escándalo logrará llevar cambios duraderos a la industria del entretenimiento.