Lenny Kravitz: “La amistad con Prince se mantuvo hasta el final”

Brisa suave, una playa de arena blanca. Se trata de Bahamas, lejos de la jungla de cemento y cristal de las ciudades estadounidenses, donde Lenny Kravitz ha construido su estudio. La tranquilidad parece haberle sentado bien tanto a él como a su nuevo álbum “Raise Vibration”, que publicará en septiembre.

Y puede que algún que otro tema de este nuevo disco lo cante en la gira que acaba de iniciar en Ciudad de México y que seguirá en mayo por Europa. El cantante, de 53 años, conversó sobre los cambios en el género del rock, la relación con su amigo Prince y de cómo convierte en canciones sus sueños nocturnos.

LA MÚSICA, SU AMÉRICAN WOMAN

El guitarrista y cantante Leonard Albert “Lenny” Kravitz es un rockero de la vieja escuela. De padre judío y madre afroamericana, nació en Nueva York y consiguió dar el gran salto a los escenarios en 1989 con su álbum “Let Love Rule”. Entre sus éxitos más sonados figuran “American Woman”, “Fly Away” y “It Ain’t Over ‘til It’s Over”.

Padre de la actriz Zoë Kravitz, desde hace unos años se deja ver en la gran pantalla como actor. Las películas en las que ha participado como “Precious” y “Los juegos del hambre”.

“Strut” lo grabó en Bahamas. Ahora también graba ahí mismo, “Raise Vibration”. ¿Por qué precisamente ese lugar?

En medio de la nada o en la naturaleza se puede escuchar. A veces hay tanta energía y ruido que uno no puede pensar ni sentir. Es un lugar en el que puedo ser yo mismo y en el que puedo estar con lugareños, que me acogen como soy. Mi madre me ofreció sus raíces y durante toda mi vida fue el lugar donde refugiarse.

¿Y usted se ha construido un estudio allí?

Me encanta mi estudio, el equipo. Es un lugar extraordinario para trabajar, sobre todo por la luz. Una de las paredes es de cristal. El sol entra y se ve el cielo, los árboles. Uno no tiene la sensación de estar en una caja negra.

¿Tenía dudas de que fuese a haber un undécimo álbum de estudio?

No estaba seguro. Tengo 30 años de trabajo a mis espaldas y soy un tipo relativamente joven. La música ha cambiado. Era un poco desalentador porque no salía nada real. Entonces sencillamente me relajé y una noche me desperté con esa melodía, sonaba un blues en mi cabeza. Así comenzó.

¿La música de “Raise Vibration” nace de sus sueños?

Muchas de las canciones de este disco las he soñado. A veces me despierto y oigo una melodía, una estructura de acordes, todo un estribillo, una estrofa. Tengo esa canción en la cabeza y salto de la cama y corro al estudio.

Pronto se cumplirán dos años de la muerte de Prince. ¿Hasta qué punto influyó él en su música?

Él me influyó completamente y me enseño lo que era posible. Yo lo descubrí probablemente en 1980 y mi primer disco salió en 1989. Era el genio de los genios. Era una gran inspiración y me siento muy honrado de haberle servido de inspiración, de que a él le gustara mi música. En una de sus últimas actuaciones tocó alguna de mis canciones de antes. Había una amistad que se mantuvo hasta el final.

¿Cómo describiría la música rock en comparación con hace 10-20 años?

Ha desaparecido del “mainstream”, ahora todo es pop y hip-hop. Pero los grupos más jóvenes están volviendo directamente a la guitarra. Hay muchos niños que saben tocar acordes de guitarra, se puede ver continuamente en YouTube. Técnicamente saben tocar muy bien, pero falta sentimiento.

En comparación con hace 20 años, ¿considera usted que ha madurado?

¡Eso espero!

Ficha del artista

Nombre:

Leonard Albert Kravitz

Edad:

53 años

Premios:

Desde 1999 a 2002, ganó cuatro veces consecutivas los premios Grammy.