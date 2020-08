León Trotskys: todavía quedan dudas sobre su asesinato

El historiador Eduard Puigventós, autor del libro "Ramón Mercader, el hombre del piolet", asegura que quedan todavía muchas lagunas por dilucidar sobre el asesinato de Trotsky, del que el 21 de agosto se cumplieron 80 años, entre ellas, encontrar la documentación soviética sobre Ramón Mercader.

"No sabemos, por ejemplo, qué estuvo haciendo exactamente desde que desaparece en medio de la Guerra Civil española hasta que reaparece en París en el verano del 1938; o quién se hizo cargo exactamente de él durante sus años de prisión; si las operaciones para sacarlo de la cárcel mexicana de Lecumberri fracasaron o se abandonaron; o si realmente alguien hizo algo para envenenarlo al final de su vida".

En su libro, versión publicada de su tesis doctoral, Puigventós desmontaba algunas falsas creencias sobre el asesinato del revolucionario y aseguraba que Mercader, agente al servicio del NKVD soviético, "no fue reclutado con el objetivo de matar a Trotsky". Para el historiador catalán, "Mercader no fue el elegido para matar a Trotsky, sino que asumió que no había ninguna alternativa, se sacrificó, dijo: ¡Ya lo haré yo!", explicó.

Puigventós sitúa al personaje de Ramón Mercader en el contexto de "una época de totalitarismo y confrontación bélica, en la que había una lucha para conseguir cierta hegemonía ideológica a escala mundial".

Para el autor, "la caída en desgracia de Trotsky comenzó primero con Stalin tomándole los cargos principales que ostentaba y expulsándolo del partido". Además, fue "desterrado dentro de la Unión Soviética; exiliado al cabo de un tiempo; y finalmente convertido en chivo expiatorio de todos los males del país , de forma que, llegados a este punto, y con los Procesos de Moscú en marcha, fue condenado a muerte en ausencia", aseguró.

Para todo buen comunista, con ganas de contribuir a la causa, "eliminarle y seguir las directrices que emanaban desde Moscú era un deber, y aquí es donde entró Mercader, un joven absolutamente fanatizado y deseoso de contribuir a la construcción del hombre nuevo soviético que se pregonaba", finalizó.