Leonardo DiCaprio: el eterno adolescente cumple 45

Parece que fue ayer cuando su grito sobre la barandilla del transatlántico Titanic hizo que acabase en los cuadernos de millones de adolescentes, pero hace ya más de dos décadas desde que Leonardo DiCaprio era "el rey del mundo", y además no pudo salvarse de las frías aguas del Atlántico.

Ahora el actor cumple 45 años en un gran momento profesional, centrado en su cruzada contra el cambio climático y con la fama de eterno adolescente que le persigue.

Leonardo Wilhelm DiCaprio nació el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles, California. Comenzó su carrera profesional como actor cuando tenía solo cinco años, según medios estadounidenses. Su primera aparición fue en el programa de televisión "Romper Room" e hizo varios anuncios y pequeños papeles en vídeos educativos.

En los años noventa apareció en las primeras series, como "The new Lassie", "Roseanne" y "Growing Pains".

En 1991 llegó su primera oportunidad en la gran pantalla. Un joven DiCaprio de 15 años participó en la tercera entrega de "Critters III", una película de miedo, de bajo presupuesto.

Dos años después, en 1993, compartió cartel con Robert de Niro en "This boy’s life" y ganó notoriedad con "What’s eating Gilbert Grape", en la que interpretaba al hermano con diversidad funcional de Johnny Depp.

Su actuación le valió una primera nominación a los Oscar y a los Globos de Oro. El joven actor resonaba en las esquinas de Hollywood.

Tras otros títulos independientes como "The basketball diaries" y "Total Eclipse" llegó el primer gran éxito comercial de DiCaprio como protagonista, "Romeo and Juliet", que pretendía ser una interpretación más moderna del clásico de William Shakespeare.

En 1998, el actor se convirtió en una estrella por el éxito de taquilla de "Titanic".

La cara angelical de DiCaprio hizo las delicias de adolescentes en todo el mundo, que forraban sus carpetas con los posters que, durante meses, regalaron las revistas juveniles.

Este fue su primer, y algunos dirían que único, papel puramente comercial. Tras el impresionante éxito de la cinta, el actor se alejó de este tipo de roles y se lanzó a otros más complejos y que suponían un reto interpretativo para él.

En 2000 rodó "The Beach", bajo las órdenes de Danny Boyle, una película perturbadora sobre la búsqueda del paraíso.

Dos años más tarde, firmó su bautizo de fuego con uno de los pesos pesados de Hollywood, Martin Scorsese, con "Gangs of New York". Bajo la dirección del maestro también rodó "The Aviator", en 2004, "The Departed", en 2006, "Shutter Island", en 2010, y "The Wolf of Wall Street", en 2013.

DiCaprio también trabajó con otros directores reconocidos como Steven Spielberg, en "Catch me if you can"; Ridley Scott, en "Body of Lies"; Sam Mendes, en "Revolutionary Road", en la que volvió a coincidir con Kate Winslet, su pareja en "Titanic"; con Christopher Nolan en "Inception" o con Alejandro González Iñárritu, en "The Revenant".

En 2012 debutó con Quentin Tarantino en "Django Unchained", con quien repitió recientemente en "Once upon a time… in Hollywood" cuya interpretación le valió críticas excelentes.

Durante años fue considerado el eterno nominado a los Oscar, ya que necesitó cinco candidaturas para hacerse finalmente con el premio. Fue en 2016, por "The Revenant".

UNA BARRERA PERSONAL

En el terreno personal, Leonardo DiCaprio se esfuerza por mantener su vida privada fuera de los focos.

En 2000, en una entrevista con la revista Time aseguró que su intención era ser todo lo ambiguo que pudiese para no revelar su verdadera personalidad, su "yo" privado.

"Actúo como si fuese un enigma, pero la verdad es que no quiero que sepan quién soy y qué pienso", dijo el actor.

Pero, a pesar de su esfuerzo, algunas cosas que han trascendido a lo largo de su carrera han hecho que le colgasen el cartel de eterno adolescente, de malcriado, en ocasiones promiscuo e incluso inmaduro sentimentalmente.

Pero Leo ni confirma ni desmiente. Es neutro, gris, equidistante y prefiere hablar con su talento interpretativo.

Durante su adolescencia y juventud DiCaprio salía con otros chicos del mundo del espectáculo de más o menos su misma edad, como los actores Tobey Maguire y Kevin Conolly o el mago David Blaine, y se hacían llamar Pussy Posse, aunque él asegura no haber usado nunca ese término.

En aquella época, las fiestas se sucedían y las brasas de aquel fuego se avivan cada vez que alguna noticia se escapa a la estudiada y correcta imagen pública del actor.

Su preferencia por modelos más jóvenes que él tampoco pasa desapercibida. Leonardo ha ido cumpliendo años, pero sus parejas se quedaron siempre en la misma edad.

No ha salido con ninguna mujer mayor de 25 años en el momento de iniciar la relación y todas sus parejas conocidas han sido modelos. Su actual novia, Camila Morrone, una modelo argentina, vino al mundo mientras DiCaprio rodaba "Titanic" (cuando él tenía 23 años).

Pero todo esto pasa desapercibido, queda en segundo plano porque DiCaprio sabe cómo capear el temporal.

Una de sus principales ocupaciones y preocupaciones, la lucha contra el cambio climático, también le sirve de parapeto para ese otro tipo de informaciones.

"Es el mayor problema al que la humanidad se ha enfrentado", dijo con motivo del estreno de uno de sus documentales al respecto. Algo de lo que tampoco se olvidó al recoger su Óscar.

El actor fue nombrado Mensajero de la Paz de la ONU por su activismo en favor del clima y varios trabajos audiovisuales sobre esta temática llevan su firma como productor.

"The 11th hour", de 2007; "Before the Flood", de 2016 o la serie "Ice on fire", estrenada este año en HBO, son algunos ejemplos.