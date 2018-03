Leonardo DiCaprio y otros seis impactantes discursos en la entrega del Premio Oscar

Lee también

Ganar un Premio Oscar es el máximo logró que todo actor, productor, guionista o director puede recibir. Sin embargo, al conquistarlo, muchos dejan de lado el “le agradezco a mi familia…” de un típico discurso de aceptación y dejan ir mensajes políticos y humanitarios tan poderosos que son recordados a pesar de los años.Estos son algunos de los discursos más impactantes que se han pronunciado al momento de recibir la máxima estatuilla del mundo de la actuación y las artes escénicas:La actriz ganadora del Oscar en 1979 por la película “Coming Home”, dio su discurso en un perfecto lenguaje a señas junto a sus impactantes palabras. “Quiero que mucha gente vea esta película porque, mientras estábamos haciéndola, todos nos volvimos más conscientes de los problemas que sufren las personas con discapacidad”. Con esta película, Fonda arrancó toda una ovación de aplausos y fue recordada por el ímpetu en que defendió a las personas con discapacidad, una situación social poco atendida en esa época en todo el mundo.El director Oliver Stone se hizo con la estatuilla a “Mejor Película” en 1987 por su largometraje “Platoon”. Al momento de recibir su premio, no dudo en expresar que “con este premio, ustedes están reconociendo realmente el trabajo de un veterano de Vietnam y creo que lo que estás diciendo es que, por primera vez, de verdad, entiendes lo que pasó allí”. La cinta narra las vivencias de un equipo militar en Vietnam durante la guerra en ese país.La película “Filadelfia”, de 1994, significó el primero de los dos premios Oscar consecutivos de Tom Hanks. Pero, también, fue la primera película en abordar el tema del VIH y la homosexualidad de forma directa en la sociedad. En su discurso de aceptación, Hanks dijo que el éxito de la película se lo debía “a aquellos que sufrieron los conflictos de la enfermedad”, a quienes reconoció diciendo que “las calles del cielo están llenas de ángeles”. “Ellos por fin descansan en el cálido abrazo del creador misericordioso”, expresó el actor.La actriz ganó el premio a “Mejor Actriz Principal” en 2002 por la película “Monster” y no dudo en hacer un recordatorio de las grandes actrices afroamericanas que no habían podido ganar este galardón. “Este momento es mucho más grande que yo. Este momento es para las mujeres que están a mi lado y es por cada mujer sin nombre y sin rostro que ahora tiene oportunidad porque esta puerta se abrió”, expresó.Siguiendo la línea de su típica controversialidad, el documentalista, Michael Moore, quien ganó el premio a “Mejor Documental” en 2003 por su trabajo “Bowling for Columbine”, dejó una lección de filosofía al expresar que “nos gusta la no ficción, pero vivimos en tiempos ficticios. Estamos en contra de esta guerra, Señor Bush. ¡Qué vergüenza, Señor Bush!”, expresó de forma polémica el director.La ganadora del Oscar a “Mejor Actriz” en 2015 por la película “Still Alice”, Julianne Moore, dedicó su premio Oscar a todas las personas que padecen Alzheimer en el mundo. “Mucha gente con esta enfermedad se siente aislada y marginada y una de las maravillosas cosas de las películas es que nos hacen sentirnos vistos y no solos”, declaró con lágrimas en sus ojos.Por fin llegó su momento de gloria en 2015 con el premio a “Mejor Actor” y no dudo en seguir promoviendo su mensaje ambientalista. El discurso de Leonardo DiCaprio tras ganar su primer Oscar por la película “The Revenant”, fue directamente a los gobiernos del mundo y en claro favor del cambio climático. “Por los hijos de nuestros hijos, cuyas voces han sido ahogadas por la política de la avaricia, apoyemos a los líderes que luchan por el cambio climático”, subrayó.