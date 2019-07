Leonardo DiCaprioUna máquina de hacer dinero

Desde "Titanic" hasta "El lobo de Wall Street", no hay duda: Leonardo DiCaprio es una estrella mundial. Y una de las grandes. Pero ¿cómo se mide el estrellato? ¿Cómo se pondera cuando no caben más premios en las baldas? ¿Y cuando no hay un Instagram sobre el que recaigan miles de "me gusta"? En el caso de DiCaprio, son las cifras las que hablan: sus últimas 10 películas han recaudado $3,343,725.

Con datos como estos, es innegable considerarle una estrella para el espectador, pero también para los estudios de cine, que no dudan en apostar por él para sus proyectos, una y otra vez. Su presencia sirve para engrandecerlos, darles más empaque y colarles en las listas de premios anuales.

Pero esa presencia, claro está, ha de ser limitada: el actor californiano selecciona con la mayor de las prudencias sus proyectos y desoye de forma consciente los cantos de sirena de las franquicias que campan por la meca del cine. Hacía cuatro años que no se ponía delante de una cámara y ahora se puso a las órdenes de Quentin Tarantino con la película "Érase una vez en... Hollywood".

¿Un pequeño descanso? Igual lo aman

Quizá fue la resaca del Óscar, quizá las dificultades físicas y mentales de aquel rodaje, pero desde su éxito con "El renacido" no se había vuelto a ver a DiCaprio en una película. Eso no significa que haya parado.

Desde 2015, su nombre aparece como productor en nada menos que 15 proyectos, la mayor parte de ellos documentales que ponen de relieve los problemas medioambientales por los que pasa el planeta y con los que está sumamente concienciado. Según explican algunos de sus allegados al medio especializado The Hollywood Reporter, su compromiso con el medio ambiente no es en absoluto superficial. Conoce a fondo el asunto, le gusta reunirse con expertos y saber de lo que habla y qué tienen que contar las historias donde mete su dinero.

Cuando se involucra en algo, DiCaprio lo hace a fondo. A punto de cumplir 45 años y con la vida resuelta desde que interpretó a Jack Dawson, el romántico polizón a bordo del "Titanic", en 1997, hace lo que quiere: escoge, decide, pondera papeles y proyectos. Sin prisas. Es un hombre de principios, nada inestable, poco dado a las ínfulas de estrella (aunque sus caprichos incluyan invitar a sus padres a un estreno en Cannes, pero ¿quién no lo haría si pudiera?).

"Lo más destacable de Leo es su consistencia", explica a dicho medio Tom Rothman, un alto cargo de Sony que ha trabajado con él en varios proyectos desde su juventud. "Si se pone con algo, el público sabe que va a ser bueno porque él está en ello. ¿Cuándo no está fantástico en algo? Pero no es por accidente. Se mata a trabajar".

Una productora de Hollywood afirma: "Puede parecer que lo que hace no requiere esfuerzo, pero le echa 10,000 horas y más. Creo que todo el mundo le ve como el mejor actor de su generación, lo que le ha hecho ser también la mayor estrella de cine de su generación".