Leonardo da Vinci, en Abu Dhabi en 2018

Si el 2017 artístico se cierra con el protagonismo de “Salvator Mundi” de Leonardo da Vinci (1452-1519) como la obra de arte más cara de la historia, este 2018 la magia del artista italiano podría continuar.

Se espera que la obra sea expuesta en el recién inaugurado Louvre de Abu Dhabi tras ser adquirida por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, por más de $450 millones, una idea que cuadra con el concepto de un museo que pretende derribar las barreras entre civilizaciones.

La obra será expuesta junto a otro Leonardo, “La Belle Ferronnière”, también en manos del único museo “offshore” del Louvre.

“Salvator Mundi” se subastó por Christie’s en Nueva York el 15 de noviembre.



El año 2018, además, será clave para el Louvre de Abu Dhabi con su exposición inaugural “One Louvre to Another: Opening a Museum for Everyone”, que cuenta la historia del museo con préstamos de su hermano parisino.



También el MoMA neoyorquino dedicará una muestra a Da Vinci, centrada en la conexión entre el artista y Charles White.