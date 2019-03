Leslie Shaw: "El rock ya pasó de moda"

Leslie Shaw sigue apostando por el reguetón. Actualmente, la está rompiendo con su reciente tema "Faldita" junto a Mau y Ricky.

La cantante contó los detalles de su carrera musical, siendo una de las pocas representantes peruanas del género urbano. Además, se refirió a las críticas por sus recientes declaraciones acerca del rock en el Perú.

Hace ya más de cuatro años que Shaw colgó los pantalones negros para ponerse la faldita e incursionar en el reguetón. En un intento por explicar por qué lo hizo, la cantante se vio inmersa en una controversia tras declarar que "el rock ya pasó de moda".

Lejos de retractarse, la también compositora de "Faldita" se reafirmó en su posición diciendo: "Un artista siempre se tiene que refrescar (...). Creo que deprimirse y llorar: 'ay, soy roquero' y no tener qué comer es más triste que luchar por tus sueños".

Es preciso recalcar que, según el Global Music Report 2018, la industria musical en Latinoamérica ha incrementado fuertemente sus ganancias desde 2017 gracias al 'boom' que representó "Despacito" de Daddy Yankee y Luis Fonsi.

¿Un género para mujeres?

Si aún existe resistencia hacia el protagonismo de la mujer en la sociedad, su rol en la música no dista mucho de esta realidad. Sin embargo, para Leslie Shaw, esto no sucede en el reguetón.

"Desde que me cambié de género (musical), he sentido el apoyo de las radios, pero más por un tema de actualidad. Cuando yo hacía rock, las radios no pasaban rock (...). Tampoco estaba en su auge. Ha ido bajando y no es culpa mía", afirmó.