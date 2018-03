 Levin Brothers deleitará a El Salvador con música jazz

Lee también

El dúo estadounidense de música Jazz Levin Brothers (conformado por los hermanos Tony Levin y Pete Levin) se presentará mañana en Scenarium, desde las 8:00 de la noche, para brindar una velada cargada de grande melodías y complacer a los amantes del género Jazz.Levin Brothers se encuentra en el país para promocionar el disco que lleva su mismo nombre, que lanzaron el 9 de septiembre de 2014 y está conformado por 16 temas (“Bassics”, “Brothers”, “Jumpin' Jammies”, “Cello in the Night”, “Gimme Some Scratch”, entre otras). “Hemos vendido bastantes copias en Estados Unidos, Europa y en varias partes de Sudamérica, sin embargo, nosotros no hacemos música por negocio, sino por pasión”, comentó Tony Levin.Dentro de su carrera artística los hermanos habían tomado caminos diferentes, sin embargo, fue hasta 2014 que comenzaron a crear música juntos, una experiencia que catalogaron como “muy buena”, puesto que sienten mucha sintonía.Luego de haberse presentado en Uruguay, Argentina, Bolivia y mañana en El Salvador, Levin Brothers concluirá con su gira en Nueva York.Te compartimos una de sus melodías para que la disfrutes: