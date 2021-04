Leyendas del jazz

Este año se cumple el décimo aniversario del Día Internacional del Jazz, una fecha establecida por la UNESCO, con el objetivo de sensibilizar al público sobre las virtudes de la música jazz.

A lo largo de su historia, el jazz ha pasado de ser una simple música de baile popular a una forma de arte reconocida en todo el mundo. Los inicios del jazz se remontan a finales del siglo XIX, en la ciudad de Nueva Orleans, donde habitaban esclavos de África, del Caribe y del sur del país, y fue precisamente esa mezcla de culturas musicales lo que originó una nueva forma de arte que terminó por definirlos a todos.

Para conmemorar esta fecha, recordamos a grandes exponentes de este género:

Miles Davis

Fue una de las figuras más relevantes, innovadoras e influyentes de la historia del jazz. Un músico, compositor y trompetista estadounidense. Participó con igual fuerza del bebop y del cool, como del hardbop y de la vanguardia jazzística, sobre todo en su vertiente modal y de fusión con el rock. El sonido de su trompeta destacó por el característico uso de la sordina de acero Harmon, que le proporcionaba un toque más personal e íntimo. Algunos de sus temas incluyen: “Kind of blue”, “Blue In Green” y “Bye Bye Blackbird”.

Chet Baker

Conocido como el trompetista que renovó el jazz, formó parte de la generación de jazz beat que en la década de los 50 tenían una nueva manera de ver las cosas y se alejaban de lo tradicional. También fue un representante del jazz de la costa oeste. El carismático y atractivo músico nació en Oklahoma y aprendió a tocar la trompeta en cuestión de días. También cantaba y tocaba el piano. Grabó más de 20 discos y entre sus piezas destacan: “Almost blue”, “Time after time” y “I Fall In Love Too Easily”.

Ella Fitzgerald

Conocida como la “Reina del jazz”. Debutó como cantante a los 17 años. Su voz inconfundible y potente le permitieron incursionar en otros géneros: swing, blues, bossa nova, samba, góspel, calypso, pop, entre otros. Dotada con un rango vocal de tres octavas que destacaba su clara y precisa vocalización y su capacidad de improvisación. Ganó 14 premios en toda su carrera. Y además incursionó como actriz. Entre sus temas se encuentran: “Cry me a river”, “Summertime” y “Cheek to Cheek”.

Louis Armstrong

Uno de los músicos más populares de este género. Destacó por su carisma; su complicidad con la trompeta lo convirtió en uno de los músicos más admirados en la historia. Durante su carrera compartió escenario con grandes instrumentalistas y vocalistas, pero mantuvo una relación muy cercana con Ella Fitzgerald, juntos grabaron tres discos. El legado de Armstrong es incalculable. Sus temas siguen siendo inspiración para nuevas generaciones, algunas de las más recordadas: “Hello, Dolly”, “What a Wonderful World” y “La Vie En Rose”.



Billie Holiday

Originaria de Filadelfia, Pensilvania. Desde temprana edad se involucró en la música. Destacó por su capacidad interpretativa. Los géneros que marcaron su carrera fueron el jazz, jazz vocal, jazz blues, torch songs y swing. Junto a Ella Fitzgerald es considerada una de las voces femeninas más influyentes en la historia del jazz. Algunas de sus inolvidables canciones son: “Blue Moon”, “Strange Fruit” y “When You're Smiling”.

10años

Se cumplen de la primera vez que la UNESCO declaró el Día Internacional del Jazz, celebrado cada 30 de abril.