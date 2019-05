Liam Neeson enfrenta sus mayores temores

La saga "Taken" (Búsqueda Implacable) lo convirtió en el más improbable de los asesinos y el más impredecible de los éxitos. "No era lo esperado, desde luego. FOX tomó esta película que yo pensaba que iba directamente al mercado de video y decidió promocionarla hasta convertirla en un megaéxito", reconoció, hablando del filme de 2008.

La cinta, además de tener un sentido de la violencia muy disfrutable y a pesar de haber sido rodada antes de su viudez (su pareja, la actriz británica Natasha Richardson, murió en 2009, con 45 años, por las heridas causadas por un accidente de esquí), tenía una doble lectura para los que seguían la triste historia del actor.

Su nueva película, "Cold Pursuit", se traduciría como "Venganza bajo cero", para intentar convertirla en una secuela no oficial de tan rentable saga. Es cierto que poco a poco Neeson (Irlanda del Norte, 1952) ha recuperado su pulso con el cine más profundo con títulos como "Silencio (2016), de Martin Scorsese; o la reinvención del detective Philip Marlowe que está por llegar.

Una venganza muy fría

En esta nueva película ("Venganza bajo cero") su personaje busca hacer justicia a la muerte de su hijo a golpe de quitanieves y sin media palabra. "Había un actor, creo que era Gary Cooper, que miraba los guiones y tachaba frases con las siglas NRA. Le preguntaban qué significa NRA y él respondía: ‘No requiere actuación. Puedo hacer eso con una sola mirada’. Y eso me gustó de este personaje" dijo.

Quizá lo que más impresiona es que esta vez la localización también es una estación de esquí y son inevitables las comparaciones con la muerte de su mujer, Natasha Richardson, tras una caída en la nieve hace 10 años. "A todos nos enriquece la vida. Y hay cosas que puedes traer con más facilidad para crear un personaje o darle emociones. Cuanto mayor te haces, y ya tengo 66 años, hay más cosas que han pasado en tu vida y es más fácil que te ayuden como actor", explicó a título genérico. Luego desliza un matiz en la respuesta a la pregunta que él sabe que le estás haciendo indirectamente: "A veces puede resultar doloroso, claro que sí".

"Venganza bajo cero" es en realidad una nueva versión de una película noruega de Hans Petter Mollan que ha sido trasladada a Estados Unidos sin cambiar de director. "He trabajado con muchos realizadores estadounidenses, pero Hans tiene, definitivamente, una sensibilidad europea que no sé describir", explicó Neeson, más abonado que nunca al humor negro, pues la respuesta del director noruego a los requisitos de inclusión racial en Hollywood es matar a todo tipo de minorías. "Si es provocativo, es bueno. Me encanta esta película porque tiene algo que no había visto nunca", aseguró.

Durante la promoción, armó revuelo al confesar que, después de que un afroamericano violó a una amiga, salió a la calle deseando pegarle al primer hombre de raza negra que se cruzara en su camino. Eso afectó la película. "Siento vergüenza de decirlo. Recorría las calles con una barra de hierro, esperando que alguien se me acercara", dijo. "Tenemos el microscopio puesto sobre las minucias de la humanidad, sobre todos nosotros. Pero todo el rato hemos estado rodeados por la grandeza de la naturaleza y, en el caso de la cinta, por esas montañas que han estado allí miles de millones de años.

El paisaje es otro protagonista de la cinta y los únicos que saben realmente apreciarlo son los nativos americanos", contaba antes del suceso. Su compañero de reparto, el indio canadiense Tom Jackson, recalcó: "En cualquier caso, cuando deciden qué es políticamente incorrecto, nunca nos consultan a nosotros".