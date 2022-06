Liam Neeson regresa a la acción

Dirigida por Martin Campbell, y protagonizada por Liam Neeson junto a Monica Bellucci y Guy Pearce, "Asesino sin memoria" es el remake de la película belga "De Zaak Alzheimer" de 2003, adaptada de la novela homónima de Jef Geeraerts.

"Alex Lewis (Liam Neeson) es un experto asesino a sueldo con una reputación discreta e impecable. Cuando Alex se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal, se convierte en el objetivo y debe ir a la caza de quienes lo quieren muerto. Alex tiene las habilidades necesarias para seguir adelante, excepto por una cosa: está luchando con una severa pérdida de memoria, afectando todos sus movimientos", detalla la sinopsis.

Liam Neeson nació el 7 de junio de 1952 en Irlanda del Norte, y es reconocido principalmente por su personaje de Bryan Mills en la trilogía francesa "Búsqueda implacable".

Monica Bellucci La actriz italiana Monica Bellucci interpreta a Davana Sealman en “Asesino sin memoria”. Bellucci es famosa por sus papeles en películas como “Lágrimas del sol” (2003), con Bruce Willis, y “La pasión de Cristo” (2004), dirigida por Mel Gibson.

Su primer papel notable en el cine fue en la película "Excalibur" de 1981. Durante esa década participó en filmes como "The Bounty" (1984), junto a Mel Gibson y Anthony Hopkins; "The Mission" (1986), con Robert De Niro y Jeremy Irons; "Suspect" (1987), junto a Cher y Dennis Quaid; "The Dead Pool" (1988), con Clint Eastwood y Patricia Clarkson, entre otras.

Finalmente, en 1990 obtuvo su primer papel protagónico en "Darkman", junto a la actriz oscarizada Frances McDormand, bajo la dirección de Sam Raimi. Fue hasta 1993 que Liam Neeson alcanzó fama mundial por su interpretación de Oskar Schindler en la aclamada película de Steven Spielberg "Schindler's List", un papel que le valió las nominaciones a Mejor actor en los premios Óscar, Globo de Oro y BAFTA ese mismo año. No obstante, la película ganaría siete premios Óscar, entre ellos mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor fotografía y mejor banda sonora.

Guy Pearce. Interpreta al honorable agente del FBI Vincent Serra, quien seguirá los pasos de Alex Lewis (Liam Neeson).

Desde entonces, Liam Neeson protagonizó numerosos filmes como "Rob Roy" (1995), "Michael Collins" (1996), película con la que ganó la Copa Volpi a mejor actor del Festival de Cine de Venecia. Le siguieron "Les Misérables" (1998), "Star Wars - Episodio I: La amenaza fantasma" (1999), como el maestro jedi Qui-Gon Jinn, "Gun Shy" (2000) junto a Sandra Bullock, "Kinsey" (2004) y "Batman Begins" (2005) de Christopher Nolan.

En 2008 la carrera de Liam Neeson tuvo un cambio significativo tras el estreno de "Taken" (Búsqueda Implacable), primera entrega de una trilogía, junto a Famke Janssen y Maggie Grace, y que consagró su carrera en el cine de acción.

En los últimos años, Neeson ha protagonizado películas de acción como "The A-Team" (2010); "Clash of the Titans" (2010), con Sam Worthington y Ralph Fiennes; "Unknown" (2011), "The Dark Knight Rises" (2012), "Non-Stop" (2014), junto a Julianne Moore y Lupita Nyong'o; Run All Night (2015), "The Commuter" (2018) y "Men in Black: International" (2019).

El director “Asesino sin memoria” está dirigida por Martin Campbell, reconocido por dirigir las dos películas de El Zorro, “La máscara del zorro” (1998) y “La leyenda del zorro” (2005), ambas protagonizadas por Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones; y dos de las películas de James Bond, “GoldenEye” (1995) y “Casino Royale” (2006) protagonizadas por Pierce Brosnan y Daniel Craig respectivamente.

“Memory”

(Asesino sin memoria)

Director: Martin Campbell

Género: Acción

Reparto: Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci, Taj Atwal, Harold Torres, Ray Fearon

Guión: Dario Scardapane

Música: Rupert Parkes

Duración: 114 min.

Productora: Black Bear Pictures, Welle Entertainment