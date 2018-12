¡Libre e inocente! Cierran caso de Daniela Castro tras haber sido acusada de robo

Daniela Castro ha sido absuelta de los cargos de robo a los que se tuvo que enfrentar la actriz. De acuerdo a la fiscalía del condado de Bexar, en San Antonio, Texas no hubo suficiente evidencia en contra de la famosa para poder proceder.

?Evaluamos todo?. Tenemos evidencia de que ella gastó una gran cantidad de dinero en este establecimiento. Estuvo en la caja registradora cerca de 10 minutos pagando. No parece que tuviera intención alguna de robar?, dijo Nico LaHood al portal MySanAntonio.

Fue a finales de septiembre cuando Castro había sido fichada por autoridades de la ciudad de San Antonio después de que empleados de la tienda Off The Fifth reportaran que la actriz se había robado más de $800 de mercancía.

La villana de telenovelas como ?Lo que la vida me robó? y ?Me declaro culpable? logró salir de la cárcel al pagar una fianza.

Luego de salir dijo que todo había sido una ?confusión? y una ?mala jugada?.

“Todo está en manos de un abogado, confío en que todo se aclare y yo salga victoriosa de esta infame situación”, declaró Castro.

De acuerdo a un testigo que estuvo en Off The 5th de Saks Fifth Avenue, Castro había estado un día antes y se compró varias prendas. La famosa regresó al día siguiente regresó al mismo sitio a devolver algunas que no le habían quedado.

Al terminar de hacer las compras, se dice que Castro volvió con las cajeras para que le hicieran el ajuste e intercambiar las nuevas prendas que eligió con las que iba a devolver.

El reporte asegura que el error fue de las cajeras que no marcaron varias de las prendas y al salir de la tienda fue detenida por las autoridades.



