¡Libre soy! Y la neta no pelo a nadie en el amor: Ángela Aguilar

“Libre como el viento y yendo contra corriente”.

Así es como describe su vida Ángela Aguilar, quien tras el fallecimiento de su abuela, la legendaria cantante Flor Silvestre, aprendió a gozar con más intensidad cada momento.

Se divierte con sus memes, viste lo que se le da la gana, incluso se atreve a experimentar en la cocina, donde la mayoría de los platillos le sale mal pero por lo menos ya aprendió a hacer la famosa receta de bacalao de Flor Silvestre.

“Creo que tengo la carrera más padre del mundo porque hago lo que me hace feliz, que es la música; además, si te pones un vestido verde neón, nadie te dice nada porque eres un artista. Yo exprimo eso tanto como puedo y me encanta arreglarme y vestirme diferente; ya tengo más cuidado porque todo el mundo está viendo qué me pongo, pero eso me motiva para crear nuevos looks todos los días y ser muy honesta con mi ropa”, comenta.

La hija de Pepe Aguilar, que a sus 17 años ha causado sensación con su música y se ha convertido en referencia de la moda para muchas adolescentes, comenta que, contrario de lo que muchos piensan, no le gusta seguir tendencias de moda. Asegura que trata de huir de ellas porque no quiere parecerse a las demás.

“Libre soy”, dice en alusión a la canción de la película Frozen. Y suelta una carcajada.

“Yo escojo todo lo que me pongo y mi mamá es testigo, mi mamá y yo escogemos todo, desde chiquita, yo iba al súper con un vestido de princesa y una botas que me regaló Cristy Solís, la esposa de Marco Antonio Solís, que tenían un taconsote y mi mamá estaba enojadísima porque eso fue cuando tenía cinco años. Yo andaba siempre en el súper con mi vestido de princesa y mis tacones, que no podía caminar; ese es un gran ejemplo de cómo vivo”, comparte.

Más allá de la parafernalia ser una celebridad, tiene bien establecidos sus horarios.

“Un día normal en el rancho consiste en despertarme como a las ocho de la mañana, hago yoga, a las nueve tenemos desayuno, después como a las 10:15 me arreglo para irme a montar un par de horas, regreso a la casa y me meto al estudio de grabación, después regreso a mi cuarto, me meto a bañar”, detalla.

Le gusta mucho cocinar. Cuenta que siempre anda metida en la cocina junto a Margarita, quien se encarga de toda la comida de la casa y que hace “las mejores tortillas del mundo”.

“A mí me gusta mucho hacer postres y más que nada me gusta la comida salada, así que hago lo que se me antoja. Si yo hiciera un canal de cocina estaría chistosísimo porque 85% de las cosas me salen muy mal, pero el otro por ciento me sale muy bien, bueno creo exagero (risas), como 45% de las cosas me sale mal. Ha sido muy divertido porque como estábamos en una pandemia y apenas vamos saliendo, pues mis papás no se podían ir a ningún lugar y tenían que probar toda la comida que yo hacía”, explica la cantante.

Del amor no quiere saber

Por las cuestiones del corazón aún no se mortifica y comenta que su papá en ese sentido está aliviado, porque buscar novio es en lo que menos piensa.

“Cuando estaba chiquita, mi papá me cuidaba más que ahorita que estoy un poco más grande. Creo que porque la neta no pelo a nadie, porque estoy muy enfocada a la música y sé que, si me meto una relación, ahorita no voy a poder darles una buena relación, porque estoy trabajando y ahorita es un buen momento para trabajar en mi carrera y, por ese lado, como que no tiene que preocuparse mucho”, señala.

Aunque confiesa, que ya ha sufrido una decepción amorosa a su corta edad, pero esa experiencia le permitió componer dos canciones, las cuales estarán incluidas en su nuevo disco Mexicana enamorada.

“Escribí ‘Fuera de servicio’, se trata de cuando una vez me rompí el corazón yo solita, que me ilusioné con alguien. Quería escribirle una canción al teléfono, porque yo decía: ‘el teléfono me hace sentir muy triste, porque yo sé que no voy a recibir la notificación que quiero recibir, yo sé que no me va a llamar la persona que yo quiero que me llame’. Y la canción de ‘Inevitable’ se trata de cuando tú apuestas mucho por alguien pero que al final de cuentas no funciona”.

En honor a su abuela, la cantante llenó la portada de su nuevo álbum con muchos significados.

“Mi abuelita Flor hizo darme cuenta de muchas cosas. La portada está llena de flores silvestres, y son de Guanajuato de donde era mi abuela y hay flores de Zacatecas de donde soy yo. También llevo el pelo largo, porque mi abuelita siempre le decía a mi papá que me quería ver con el pelo largo, y mi papá siempre decía: ‘no, su imagen es pelo corto y así la conocen todos, es su personalidad’. Cuando falleció mi abuela, algo en mí me dijo que tenía que ponerme el pelo largo para recordarla”.

6.9 milllones de seguidores tiene Ángela Aguilar en su cuenta de Instagram.

Frase

"La neta no pelo a nadie porque estoy muy enfocada a la música y sé que si me meto una relación ahorita no voy a poder dar una buena relación”. Angela Aguilar. Cantante.