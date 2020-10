Líder de "The Outfield" muere en circunstancias desconocidas

Uno de los grandes músicos británico se va en este 2020, se trata de Tony Lewis, bajista y vocalista de la banda "The Outfield", de quien, de momento, se desconoce la causa de muerte.

Sin embargo, medios internacionales señalan que falleció inesperadamente en su casa, en Londres, este pasado lunes.

Recordado por grandes temas como "Your Love", que alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda que lideró en los años 80 y que sonó en todo el mundo, con lo que logró posicionarse en la lista de popularidad.

Junto al baterista, Alan Jackman -quien en 1991 abandó el grupo- y el guitarrista John Spinks, fallecido en el 2014, formaron The Outfield, grupo que nació en Manchester en 1984, lanzando un año después su primer álbum "Play Deep", con el que alcanzaron el éxito con el single "Say It Isn't So".

La noticia de su muerte fue dada por el equipo de trabajo en redes sociales.

"Es con gran tristeza y pesar anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo al conocerlos a todos ustedes", escribieron en la cuenta de Twitter de Lewis.

Después de 20 años trabajando con The Outfield, Lewis decidió incursionar como solista en 2014, para lanzar cuatro años más tarde su único álbum debut "Out of the Darkness", bajo el sello de Madison Records.

En redes sociales la noticia de su muerte ha sido lamentada por muchos fans, quienes escribieron palabras de aliento a la familia y lo homenajearon recordando y cantando sus mayores éxitos.

Lewis, nació en el 21 de diciembre de 1957 en Londres, quien mostró desde temprana edad su pasión por la música. Sin lugar a dudas, este año se llevó a otro de los grandes.