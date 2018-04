Ligia Roca se despidió de “Buena onda”, pero se va a este programa... [+FOTOS]

Finalizó un capítulo maravilloso en mi vida el cual disfrute al máximo ❤️ a llegado el momento de volar a nuevas aventuras y retos. Quiero agradecer a todos mis amigos, compañeros de trabajo, jefes, maquillistas, equipo técnico, Comunity’s, cámaras en @canal33sv tanto cariño y todo el apoyo. A mis amados televidentes espero me acompañen en este nuevo camino, que vivan conmigo los nuevos proyectos que vienen! LOS AMO ❤️. @teffybi @rivasmoy @_madelineguardado @steevenlaratv @carlostoledoperiodista @leogaldamez @aleto_16 @xanderzaamkupartist @mena_nicky @edwardeltosty @rolinperry @osminmg #tv #host #tvshow #elsalvador

A post shared by Ligia Roca (@ligiaroca) on Apr 4, 2018 at 6:40pm PDT