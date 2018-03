Lili Estefan revela que fue víctima de acoso sexual en Sábado Gigante

A sus 51 años, la presentadora y modelo cubana Lili Estefan habló por primera vez en público sobre el acoso que sufrió al comienzo de su carrera en el programa de televisión Sábado Gigante, que se transmitía por la cadena Univision.

Recordó que en una ocasión, el productor del programa, el cubano Rolando Barral entró sin permiso a su camerino cuando ella estaba en ropa interior y le dijo cosas inapropiadas, comentó Estefan.

"Así es como quería verte bebé”, le dijo en aquel momento Barral.

Ante esa situación, lejos de sentirse intimidada y débil, su molestia fue tan grande que no le importó salir en ropa interior para alcanzar al productor y tratar de agarrarlo del cuello y golpearlo contra la pared, comentó la presentadora de "El Gordo y La Flaca".

“Yo me vuelvo loca y salgo al pasillo en ropa interior y casi lo agarro por el cuello y lo estrello contra la pared”, precisó la conductora de televisión.

“Esto fue una historia famosísima cuando empieza Sábado Gigante y me acuerdo que el otro día me levanté y llamé al que estaba de jefe en este momento, Alfredito Durán”, recordó.

Le comentó lo sucedido con Barral, pero Durán se limitó a decirle: "Ay, Lili, yo no sé nada, nadie me ha hablado nada".

Los hechos sucedieron cuando ella tenía 19 años y comenzaba su carrera como modelo.

La cubana destacó que en ese momento no se hablaba abiertamente del acoso sexual, como ahora que se ha destapado varios casos en varios ámbitos, no solo en el de espectáculos.

“Al final no me pasó nada, y 30 años después sigo trabajando, pero fui de las que se defendió en el momento sin importarle perder el trabajo y tenemos que recordar eso al día de hoy. Otras no pudieron hacer lo mismo y también las apoyo de la misma manera porque sé lo difícil que es pasar por un momento así”, aseguró la cubana.

El productor Barral murió en enero de 2002 a los 62 años.

Sábado Gigante fue un exitoso programa de televisión presentado por Mario Kreutzberger, mejor conocido como "Don Francisco". Su primera emisión fue el 5 de agosto de 1962 y la última el 19 de septiembre de 2015.