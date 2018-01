Linda Cruz hace gala a su nombre con ardiente publicación

La modelo y conductora del programa "Marcador Final" de canal 19, reveló a sus fan otra de sus últimas travesuras. Con una sensual pose modeló el tatuaje que le realizó la artista Ingrid Estrada en la espalda.

"No veas hacia atrás, el pasado no tiene nada bueno que ofrecerte. Recuerda que si te invitan constantemente a ver tu pasado, debe haber algo increíble en el futuro que no quieren que veas”, fueron las palabras con las que acompañó la postal.

Es evidente que la exanimadora de canal 12 disfruta del calor del mar. Recientemente publicó otras tres imágenes donde luce un bikini rojo, muy al estilo de “Baywatch” y donde luce unas curvas notoriamente más llenitas. “Se tú, y que no te importe nada más”, motiva la joven a sus fan.