Linda Evangelista vuelve a modelar, tras siete años de una cirugía que la desfiguró

Linda Evangelista está de vuelta en el mundo del modelaje, luego de siete de años de ausencia, producto de una mala intervención quirúrgica que –en su momento-, aseguró que la había desfigurado y acabado con su carrera. Ahora, la topmodel renacerá junto a una campaña de Fendi, una de las firmas de moda italianas más famosas y reconocidas en el mundo.

Linda Evangelista vuelve al modelaje

La supermodelo canadiense sorprendió con la noticia que será la invitada especial en un evento de Fendi, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, a propósito del vigésimo quinto aniversario del clásico bolso “Fendi-Baguette”, lanzado a la venta -por primera vez- en 1997 y diseñado por Silvia Venturini Fendi. La firma también celebrará el segundo año que se cumple, desde que Kim Jones se unió la marca, como director de alta costura.

Evangelista, de 57 años, mostró su agradecimiento a Fendi por formar parte del evento que tendrá lugar el próximo septiembre, compartiendo una fotografía donde porta la Fendi-Baguette, y una réplica más pequeña de ella, pues se trata de la ocasión en que volverá a la apariciones públicas, desde 2015, año en que se sometió a una cirugía que le cambiaría la vida.

La procedimiento estético que le cambió la vida

"Toofab" recordó la historia: Hace siete años, Linda Evangelista se sometió a un tratamiento estético –una clase de liposucción no invasiva- denominado como criolipólisis, el cual consiste en la reducción de grasa por medio de la aplicación de frio. Para llevar a cabo el proceso de “congelación de grasa”, la modelo acudió a la clínica Zeltiq Aesthetics Inc. que, en esa época se había hecho acreedora de una buena reputación, pues se dedicaba a este tipo de procedimientos desde el 2005.

Evangelista dice que fue "brutalmente desfigurada"

Sin embargo, la supermodelo no contó con un proceso exitoso, en cambio sufrió una serie de efectos adversos que la dejaron "permanentemente deformada" y "brutalmente desfigurada", según sus propias palabras, publicadas en la revista “People” en 2016, pues derivada de la cirugía, Evangelista fue diagnosticada con Hiperplasia Adiposa Paradójica (HAP), una condición que provoca que la zona –donde se llevó a cabo la cirugía- se endurezca, produciendo uno o más bultos permanente en el cuerpo.

Las consecuencias de la HAP se hicieron notables después de tres meses de la operación. Linda contó que se vio sumergida en sentimientos contradictorios, ya que la cirugía estaba provocado exactamente el efecto opuesto al prometido, pues las áreas que habían sido tratadas crecían, se endurecían y luego se adormecían. La impresión que el tamaño de su cuerpo aumentaba llevó a la supermodelo a someterse a una estricta dieta y a constante ejercicio.

"Traté de arreglarlo yo misma, pensando que estaba haciendo algo mal; llegué (al punto) donde no estaba comiendo nada, pensé que estaba perdiendo la cabeza", recordó.

Para resarcir el daño, la supermodelo fue operada entre cinco a seis veces durante 2015 y 2016 –según recuerda-, sin embargo, eso no solucionó la presencia de protuberancias: "Los bultos son protuberancias. Y son duros. Si camino sin faja con un vestido, tendré rozaduras hasta el punto de casi sangrar. Porque no es como un roce de grasa blanda, es como un roce de grasa dura", explicó.

"No me miro en el espejo. No se parece a mí", puntualizó y aseguró que una mala intervención había acado con la oportunidad de seguir desempeñándose en el mundo del modelaje, expectativa que tuvo desde los 12 años y luego, pudo cumplir. cuando perteneció a las denominadas supermodelos de la década de los noventa.

Foto: EFE, archivo

Pero no fue sino hasta el 2021, cuando la modelo decidió levantar una demanda contra Zeltiq Aesthetics Inc. que, en 2016, había tenido un acercamiento con Linda para ofrecerse a pagar las cirugías reparativas, con la condición que firmara una carta de confidencialidad para proteger su imagen, por lo que Evangelista se negó y fue ella misma quien financió las intervenciones a las que se ha sometido desde aquel tiempo.