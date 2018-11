Lisbeth Salander Atrapada en la telaraña

Lisbeth Salander es uno de los personajes principales de la saga Millennium, creadas por Stieg Larsson (1954-2004), y a la que el autor David Lagercrantz le ha dado continuidad. Justamente, es el cuarto libro de la saga –el primero de Lagercrantz–, "Lo que no te mata te hace más fuerte", el que ahora es adaptado al cine. La película, que estrena hoy en el país, fue nombrada "La chica en la telaraña".

Esta no es la primera vez que Salander llega a la gran pantalla. Hace siete años se adaptó el primer libro de la saga: "La chica del dragón tatuado". En esa entrega fue Rooney Mara la que interpretó a la joven hacker. Esta vez es la actriz Claire Foy, conocida por "The Crown", la que se encarga de dar vida al personaje.

En 2011 fue Daniel Craig quien se encargó del personaje de Mikael Blomkvist, periodista que hace equipo con Salander para resolver el misterio de una niña desaparecida hace 40 años. En esta nueva entrega es el actor sueco Sverrir Gudnason quien se mete en la piel de Blomkvist.

En "La chica en la telaraña", Salander ya no es la inadaptada social que se convierte en acompañante de Blomkvist, sino que se convierte en el motor de la trama. En la historia, ambos personajes se encuentran atrapados en una red de espías, ciberdelincuentes y funcionarios corruptos del gobierno.

Sobre el título de la novela que sirve de base para la película, Foy dijo a la agencia Efe que ella diría que "lo que no te mata te hace más sabio".

Foy expresó que, a pesar de su complicada agenda, no podría rechazar interpretar a Salander. "A pesar de ser una hacker y de que está fuera de la ley, tiene muy claras sus convicciones morales y, cuando hace algo mal, está dispuesta a asumirlo. Eso es algo que envidio: me gustaría ser más decidida sin importarme si la gente me odia", afirmó.

Agregó que de Salander destaca y envidia sus fuertes valores éticos.