¿Listo para asustarte? Estas son las cinco películas más escalofriantes que llegarán este año

“La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo”, señaló el escritor H. P. Lovecraft. Y el cine no ha dejado de ahondar en esta emoción.Para este año, se vienen varios títulos del género que seguramente lograrán su cometido: asustar. De todas las cintas, elegimos cinco que, confiamos, no decepcionarán.Una de las cintas más esperadas del año. Un grupo de niños enfrentarán no solo sus problemas, sino a un monstruo que asume la forma de un payaso llamado Pennywise.Estreno mundial: 8 de septiembre.Una joven recibe una maldición: en siete días morirá. Uno de los personajes de terror más conocidos, Samara, volverá al ataque.Estreno mundial: 3 de febrero.Todavía se desconoce el argumento, pero los fans de la franquicia sin duda la espera con ansias.Estreno mundial: 20 de octubre.La muñeca diabólica regresa. En la cinta, un juguetero que crea muñecas y su esposa buscan crear un orfanato. Sin embargo, los nuevos inquilinos se convertirán en el objetivo de la muñeca Annabelle.Estreno mundial: 11 de agosto.Es una de las películas más aclamadas del género de terror en 2016. En ella los pasajeros de un tren tendrán que luchar por su supervivencia luego de que comenzó a expandirse un virus.Estreno mundial: 2016 (la cinta llegará al país este año)