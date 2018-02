“Little dark age”: El regreso a los orígenes

La banda estadounidense de rock psicodélico MGMT quiere volver a sonar como lo hacía en 2007, en ese momento histórico en el que con “Oracular Spectacular” lograron seducir a la crítica de la revista Rolling Stones y consolidaron su incursión dentro de la industria musical con los éxitos: “Kids”, “Time to Pretend” y “Electric Feel”.

Este 2018, la banda está de vuelta, tras cinco años ausente en los estudios de grabación, y lo demuestra lanzando su cuarto disco de estudio, titulado “Little Dark Age” (“Pequeña edad oscura”, en español), un proyecto musical cargado de funk y oscuros sintetizadores que nos transportan con cada vibración hasta la década de los ochenta. Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser (los fundadores de MGMT) vinieron dilatando el proceso de publicación de una manera formidable: primero lanzaron un brillante sencillo homónimo en 2017; luego “When You Die”, “Hand It Over” y, por último, “Me and Michael”.

“Los discos anteriores se basaban en tocar durante horas en el estudio, crear muchísimo material y después editarlo todo. En cambio, con este hemos querido, de alguna forma, concentrarnos más en la estructura y las letras de las canciones con antelación y así tener ya una idea sobre qué hablan las canciones antes de componerlas definitivamente”, comentó Goldwasser en una entrevista con un medio internacional.

La producción también cuenta con el talento de Ariel Pink y Connan Mockasi, dos músicos instrumentalistas destacados por sus creaciones sus neo-psicodelicas.

Letras inspiradas en la actualidad

“Little Dark Age” también parte con la novedad de estar inspirado en la tensión actual que vive Estados Unidos, bajo el mando del presidente Donald Trump, con el resto del mundo.

“En este disco, más que en anteriores, hemos dejado que entraran en las letras las cosas que están sucediendo alrededor del mundo”, comentó Goldwasser. Asimismo, declaró que con el disco quieren dejar constancia de lo “jodido que está todo” para poder superarlo.

La agrupación también ha anunciado en su página web que realizará un tour internacional para promocionar sus nuevas canciones, comenzará a partir del 2 de marzo, en Maplewood (Nueva Jersey, Estados Unidos), abarcará algunos países de Europa y finalizará el 17 de julio en Milán (Italia).