Llaman “ridícula” a Mónica Casamiquela y tachan su atuendo de “vulgar”

Según muchos seguidores de Mónica Casamiquela, la presentadora con más de 25 años de experiencia, lució “elegante”, “bella” y “linda” en el Mercedes Benz Fashion Week que se desarrolló ayer. Casamiquela compartió hoy fotos del evento y su atuendo. Aunque hubo elogios, también muchas críticas. Pero más que por su ropa, fue el mensaje que acompañó la imagen el que le trajo cuestionamientos. Hasta la llamaron “ridícula”.

Pero nada tuvo que ver el comentario de la presentadora. No, el contenido no importó. Fue el hecho de que Casamiquela lo escribiera en inglés lo que hizo reaccionar a una de sus seguidoras en particular. "Abaout last night", escribió Casamiquela.

"Ridícula, escriba en español. Están en El Salvador", escribió. La misma persona le preguntó sarcásticamente si el inglés ya era la segunda lengua.

Captura de pantalla de la publicación de Casamiquela. Foto: Instagram.

Ante esto, no faltaron los defensores de Casamiquela. "Y después nos enojamos cuando los gringos racistas nos putean por no hablar inglés en EEUU", dijo una persona dirigiéndose a la que llamó "ridícula" a la presentadora. Luego hubo otra seguidora de Casamiquela la felicitó y argumentó que se tienen que aprender más idiomas; agregó que Casamiquelas y otras figuras públicas tienen seguidores de otros países.

Pero los comentarios para Casamiquela no se quedaron en su cuenta de Instagram solamente. Luciana Sandoval compartió en sus redes una foto de ella, con Casamiquela y María Elisa Parker. Ahí le llovieron críticas por su atuendo.

Foto: Captura del Instagram de Luciana Sandoval

"Vulgar" y "corriente", fueron algunos de los calificativos que le otorgaron a Casamiquela por su elección de vestimenta. "Ese atuendo le queda fatal de la cintura hacia abajo", expresó otro. "Por quererte ver elegante terminaste siendo vulgar", dijo otro.