La reguetonera puertorriqueña Ivy Queen, una de las pioneras del género urbano latino a principios de la década de 1990, promociona su nueva producción musical y décimo disco de estudio, "Llegó La Queen", en la que se destaca como la reina del cadencioso ritmo.

Y es que según explicó Martha Ivelisse Pesante, Ivy Queen, este disco, que solo contiene siete temas, lo hizo mayormente con los ritmos tradicionales del reguetón por pedido de sus seguidores a través de las redes sociales.

"Los fans me escribían pidiéndome que hiciera reguetón y perreo. Eso fue lo que me motivó a hacer estas canciones", dijo la artista, también conocida como "la Diva", "la Potra" y "la Caballota" del reguetón.

Los siete temas que aparecen en "Llegó La Queen" son "The Queen Is Here", "Llegó La Queen", "Y tú", "Pal frente y pa tras", "Baile para ti", "Malvada" y "Pólvora".

Es específicamente en algunas de las letras de "The Queen Is Here" en donde la artista puertorriqueña enfatiza que es "la reina" del género urbano y que, a pesar de que llevaba tiempo sin sacar sencillos, continúa firme en su puesto.

"Aunque he cantado otros géneros, yo soy la reina del reguetón y eso era lo que me estaban pidiendo", enfatizó Queen, que publica su nuevo disco después de tres años, pues admitió que no le gusta lanzar música tan seguido.