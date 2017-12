Lloran pérdida de Kim Jong-hyun

Numerosos ídolos del K-pop, familiares y amigos acudieron ayer al funeral de Kim Jong-hyun para despedirse del exvocalista surcoreano del grupo SHINee, que se suicidó el lunes en Seúl.

El funeral cristiano se celebró a primera hora de la mañana en el Centro Médico Asan (este de Seúl) ante un gran despliegue mediático y con la participación de algunos de los artistas más célebres del país asiático.

El cortejo fúnebre estuvo encabezado por uno de los compañeros de Kim en los SHINee, mientras que los otros miembros del grupo se encargaron de portar el féretro junto a componentes de la también banda masculina Super Junior, detalló la agencia Yonhap.

Kim, conocido por su nombre artístico Jonghyun, fue hallado muerto el lunes en un aparthotel del distrito de Gangnam, después de que su hermana alertó a la policía de que el artista podría estar intentando quitarse la vida.

“Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele”, escribió Kim en la nota de despedida que dejó a su amiga cercana.