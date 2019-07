Lo imperdible: Esto trae Netflix en julio

Así como tendremos al alcance las nuevas temporadas de "Stranger Things" y "La casa de papel", este mes Netflix también nos invita a despedirnos de una de sus producciones más emblemáticas: "Orange Is the New Black". Asimismo, "Queer Eye" está de regreso con nuevas misiones a cargo de los "fabulosos cinco", y la sitcom australiana sobre la maternidad "The Letdown" estrena su segunda temporada con una arriesgada narrativa.

Aquí, una mirada a los estrenos de julio más importantes de la plataforma de streaming.

“Stranger Things”

Tercera temporada. Bajo la prometedora frase “Un verano puede cambiarlo todo”, Netflix presentaba el adelanto de la tercera temporada de “Stranger Things”, que finalmente llega este mes a la plataforma. En el anticipo de la serie de los hermanos Matt y Ross Duffer podíamos ver a Finn Wolfhard (Mike), Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) y Sadie Sink (Max) disfrutando de su vida adolescente sin los fantasmas del pasado. Recordemos que en el final de la segunda temporada, en pleno baile de fin de curso, el monstruo fue abatido y todo parecía volver a la normalidad para el querido grupo de Hawkins. Sin embargo, la estabilidad durará poco cuando Eleven deba visitar la otra dimensión por razones de fuerza mayor. Esta tercera entrega, ambientada en el verano de 1985, incorpora a su elenco a Maya Hawke, Cary Elwes, Jake Busey y Francesca Reale; y volverán a ser de la partida Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery y Cara Buono. Disponible a partir del 4 de julio

“La casa de papel”

Tercera parte. La serie de Álex Pina –que se convirtió en la producción de habla no inglesa más vista de la plataforma– está de vuelta con los personajes principales, quienes en el anticipo disfrutan de los momentos posteriores al asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en lugares paradisíacos donde creen estar a salvo de cualquier persecución policial. Ya sabemos que Tokio (Úrsula Corberó) y Río (Miguel Herrán) no podrán vivir su idílica relación con la tranquilidad que esperaban dado que el joven es secuestrado. No faltarán novedades. Por lo tanto, veremos otras caras, como el personaje que interpreta Rodrigo de la Serna, y el de Najwa Nimri como la inspectora Sierra. “Es más grande en entidad, en magnitud y en complejidad. Tiene cierta complejidad por razones técnicas y, aunque la esencia sigue siendo la misma, es más ambiciosa. No queremos defraudar al público. Tardamos más que antes en grabar porque la serie es más espectacular. Pero hemos intentado mantener el ADN, con los personajes, con la transgresión y la comedia negra”, Dijo Pina. Disponible a partir del 19 de julio.

“Queer Eye”

Cuarta Temporada. En marzo, Netflix estrenaba la tercera temporada de este exitoso relanzamiento, un “reality” que incluso llegó a superar en calidad a la producción original –Queer Eye for the Straight Guy–, en gran medida por haber incorporado un amplio espectro de personas a esas transformaciones que distan mucho de lo superficial. De esta forma, nos encontramos con un chico trans, unas hermanas que querían salvar el negocio familiar, y un padre viudo que no podía superar la dolorosa pérdida de su esposa. En todos estos micromundos ingresaban los “fabulosos 5”: Bobby Berk (decoración), Karamo Brown (cultura), Tan France (moda), Antoni Porowski (comida y bebida) y Jonathan Van Ness (pelo y cuidado personal), indudablemente la presencia más encantadora del programa. En esta cuarta temporada, el grupo visitará Kansas, y en la quinta se dirigirá a Filadelfia, por lo cual tendremos “Queer Eye” por mucho tiempo. Un show –producido por David Collins, Michael Williams y Rob Eric– con momentos emotivos y genuinos que ya cosechó tres premios Emmy. Disponible a partir del 19 de julio.

“Comedians In Cars Getting Coffee”

Decimoprimera Temporada. La premisa es simple pero el resultado es, aun con desniveles, muy bueno. Combina, como su literal título lo anticipa, la pasión del comediante Jerry Seinfeld por los autos “vintage” con las paradas obligadas a diferentes bares, restaurantes y otros sitios donde se pueda disfrutar de un rico café. El tercer factor, claro, es la comedia, la columna vertebral de este programa donde la espontaneidad es condición “sine qua non”. Jerry apuesta por conversaciones sobre lo mundano y cada invitado brilla sin que el anfitrión intente sacarle protagonismo. Si bien todavía no se emitió el adelanto de esta decimoprimera temporada, Seinfeld reveló en su cuenta de Instagram cuáles serán las figuras invitadas: el imprescindible Ricky Gervais, Seth Rogen, Eddie Murphy, Martin Short y Matthew Broderick, entre otras. “Amo el café, amo los autos, amo a los comediantes, y hacer este programa con Eddie fue muy especial”, escribió el “showrunner” y director en relación con el episodio que tiene a Murphy como invitado. Disponible a partir del 19 de julio.

“Otra vida”

Primera Temporada. Netflix incorpora otra serie de ciencia ficción a su catálogo, en este caso creada por Aaron Martin (Slasher, Saving Hope, DeGrassi: The Next Generation). El programa pone el foco en el viaje de una astronauta (Niko Breckinridge, interpretada por la ex-Battlestar Galactica Katee Sackhoff) y su equipo, cuya misión es investigar los orígenes de un artefacto alienígena que apareció repentinamente en la Tierra. Como en tantos exponentes del sci-fi, Otra vida explora las consecuencias de la búsqueda de vida en otros planetas, y lo hace con viñetas que se acercan más al terror. De la serie también forman parte Selma Blair como Harper Glass, una “influencer” que investiga de cerca la misión; Tyler Hoechlin como Ian Yerxa, un astronauta que competirá con Niko, y Justin Chatwin como Erik Wallace, marido de la protagonista y el hombre que lidera el Comando Interestelar de Estados Unidos. La primera temporada de “Otra vida” consta de 10 episodios. Disponible a partir del 25 de julio.

“Orange Is The New Black”

Tercera parte. Creada por Jenji Kohan, y cuya primera temporada se estrenó en la plataforma el 11 de julio de 2013, esta serie se termina. El teaser que anunciaba el final definitivo fue conmovedor, y en este podíamos ver a las protagonistas de la serie, desde Taylor Schilling y Laura Prepon, a Natasha Lyonne y Danielle Brooks, interpretando el tema de los créditos del programa: “You’ve Got Time”, de Regina Spektor, mientras recorrían el set de filmación del drama carcelario que trascendió la novela de base de Piper Kerman, “My Year in a Women’s Prison”. “No se van a decepcionar, va a ser una temporada que no olvidarán y les vamos a dar todo lo que quieren y mucho más”, anticipó Uzo Aduba, quien fue premiada por su interpretación de Suzanne, “Crazy Eyes Warren”, uno de los mejores personajes de la serie de gran ensamble femenino que apostó por la diversidad. “Estoy muy agradecida por los momentos divertidos, el conocimiento, las amistades, el amor y la familia que creamos juntos”, añadió la actriz. Kate Mulgrew (“Red”) también declaró que extrañará la serie. Disponible a partir del 26 de julio.

“The Letdown”

Segunda Temporada. En abril de 2018 Netflix subió a su plataforma “The Letdown”, una joyita australiana. La comedia, creada por Alison Bell y Sarah Scheller –quienes escribieron los siete capítulos de la primera temporada, “spin-off” de la sitcom que concibieron para “comedy showroom”–, no escatimaba en realismo al mostrar el camino sinuoso que atraviesa su protagonista, Audrey (Bell), una madre primeriza que siente que trastabilla en la crianza de su hija de dos meses, Stevie. Con la compañía de su marido, Jeremy (Duncan Fellows), y un grupo heterogéneo de madres, Audrey aprenderá eventualmente que no existe la perfección cuando de criar a un bebé se trata. La segunda temporada retoma el cliffhanger que dejó la primera –el segundo embarazo de Audrey, que llega en plena mudanza– y, según Bell, lo hará con mucha crudeza al mostrar cómo la protagonista contempla no proseguir con ese embarazo de alto riesgo. “Es una realidad que sucede y necesitábamos hablar de eso, estoy preparada para las críticas”, declaró Bell. Disponible a partir del 31 de julio.