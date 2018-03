Lo que no sabías de las películas nominadas al Oscar de esta noche

Lee también

La 89° entrega de los Premios Oscar 2017 ha comenzado, pero la fiesta grande la celebran las películas nominadas a “Mejor Película” de este año. Por ahora, todos los ojos se posan en el musical “La La Land”, el cual pinta, con 14 nominaciones, como la llamada a robarse el show este día. Sin embargo sus contendientes no dan tregua y las preferencias en el gusto de la audiencia colocan a los demás filmes con posibilidades de hacerse con la estatuilla dorada.Pero, ¿sabías que Matt Damon iba a dirigir uno de los filmes nominados?, ¿Te imaginas a Pharrell Williams como productor de cine? O ¿Notaste que “Hacksaw Ridge” tiene en su elenco a Milo Gibson, hijo de Mel Gibson? ¡Conoce estos datos curiosos de las películas nominadas a “Mejor Película 2017” y elige a tu favorita!Es protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner, quienes ya compartieron pantalla en "Escándalo americano" (American Hustle), y dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Eric Heisserer, este drama de Ciencia Ficción está basado en el premiado relato "Story of Your Life" (1998), de Ted Chiang.El nombre original de "Arrival" era "Story Of Your Life". Sin embargo, a las audiencias de prueba no les gustó el título y se cambió al actual.Dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Andrew Garfield, marca el debut como actor de cine del hijo de Mel, Milo Gibson. La película está basada en la historia real de un médico cristiano adventista del Ejército de los Estados Unidos que se negó a portar armas en el frente. Este hombre salvó la vida de más de 75 hombres durante la Segunda Guerra Mundial. Desde que se gestó la idea original hasta verse plasmada en el cine transcurrieron 14 años.Octavia Spencer, Taraji P. Henson y Janelle Monae interpretan a Dorothy Vaughan, Mary Jackson y Katherine Johnson, tres mujeres que contra todas las predicciones aumentaron su rango en la NASA y contribuyeron al lanzamiento del astronauta John Glenn hacia el espacio y garantizaron su retorno seguro.También actúan Mahershala Ali, nominado a Mejor Actor de reparto por "Luz de luna" (Moonlight), y Jim Parsons, quien encarna al querido científico Sheldon Cooper en "The Big Bang Theory". Fue producida por el músico Pharrell Williams, quien también supervisó la banda sonora y elementos musicales de este film“Lion" está basada en el libro "A Long Way Home" de Saroo Brierley. Cuando tenía 5 años, Saroo perdió contacto con su familia en la India y fue adoptado por una pareja australiana que lo crió rodeado de amor. Ya de adulto, decidió localizarla utilizando Google Earth. Según Dev Patel, "Lion" es el mejor guión que leyó en su vida.Dirigido y escrito por Barry Jenkins, este drama basado en la obra "In Moonlight Black Boys Look Blue", de Tarell Alvin McCraney. Se rodó en Miami y otras ciudades del sur de Florida. El director Barry Jenkins tomó inspiración de su propia infancia en Miami. Al igual que el personaje Chiron, su madre también sufrió adicciones.El autor de "Fences", August Wilson, insistió en que la historia sea dirigida por un afroamericano y Denzel Washington tuvo ese honor, además de ser el protagonista. Denzel Washington y Viola Davis también protagonizan la obra de teatro. Con "Fences", Denzel Washington suma su tercer trabajo como director de cine. “La frase "Hell or High Water" quiere decir "Hacer lo que haga falta hacer, no importa las consecuencias", aunque también hace referencia a un contrato de arrendamiento que indica que siempre debe pagarse, sin importar las dificultades que haya. Esta historia está inspirada en Erick Medrano, un mexicano residente en el valle de Texas, desde donde administra su fortuna en forma honrada, pero sigue sumergido en un pasado de vicios y descontrol. La película sigue a dos hermanos que planean robar un banco para salvar su granja familiar.La cinta de Damien Chazelle obtuvo 14 nominaciones al Oscar®, alcanzando así el récord de "All About Eve" y "Titanic". En lo que refiere específicamente al género musical, la cinta de Damien Chazelle rompió la marca histórica de "Mary Poppins", que contaba con 13 postulaciones.Algunas películas que sirvieron de inspiración para el baile de la escena inicial son: "Singin' in the Rain" (1952), "Top Hat" (1935), "An American in Paris" (1951), "The Umbrellas of Cherbourg" (1964), "Swing Time" (1936), "The Band Wagon" (1953), "The Young Girls of Rochefort" (1967), y hasta "8 1/2" (1963) de Fellini.Rodada en la ciudad real de Manchester-By-The-Sea, Massachusetts. El libreto del film estuvo en 2014 en la lista negra, aquella que enumera los mejores guiones no producidos ese año. Matt Damon iba a dirigir y protagonizar el largometraje.