Lorde pidió disculpas tras error

La cantante neozelandesa Lorde (“Green Light”) se disculpó por un post en Instagram que se entendió como una alusión a la muerte de Whitney Houston.

“Soy idiota. Siempre amaré a Whitney. Lo siento”, escribió después de que numerosos usuarios de Instagram la criticaran.

La cantante, de 21 años, había publicado previamente, según varios medios, una foto de una bañera llena hasta arriba y escribió “And IIII will always love you”. Houston fue hallada muerta en 2012 en una bañera y “I Will Always Love You” es el título de su canción más conocida.

Muchos usuarios se indignaron por la publicación y poco después Lorde borró la imagen y se disculpó. “Una cita muy, muy mal elegida. Lo siento mucho si he ofendido a alguien”, escribió. Según explicó, no pensó en la relación que podría sacarse con el fallecimiento de Houston.