Lorena Herrera, ¿tiene 45 u 80 años?

Muchas son las dudas de la audiencia sobre la verdadera edad de la cantante y actriz, Lorena Herrera, quien por su escultural figura logra quitarse muchos años.

La actriz comenta que no le gusta hablar sobre la edad que tiene, y ya dejó de importarle que le aumenten años. Asegura que este es un tema que no debería importale a la gente, ya que lo que en verdad debe resaltar es cómo se mira físicamente.

“Yo honestamente nunca digo mi edad, me da igual porque me la han aumentado, pero me da igual; de los años que me ves, así estoy bien. La edad no importa, es cómo me veo y cómo me siento”, dijo Herrera a una revista mexicana.

La prensa de espectáculos en el país azteca, cada vez que tiene la oportunidad de cuestionar a la actriz sobre su edad, provoca que esta se retire del lugar con una comprobable molestia.

Actualmente, Herrera se destaca por las distintas participaciones que realiza en programas de televisión de su país, así como con su show en carnavales y palenques que la mantienen vigente en el mundo de los espectáculos.

Hasta la fecha, la artista nunca ha revelado los secretos de su belleza, pero afirma que el ejercicio y la buena alimentación son clave para verse siempre joven.