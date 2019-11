Lorena Reyes de soñadora a escritora

Sin duda Lorena Reyes es sinónimo de fuerza, valentía, ganas, lucha y muestra de quien quiere, puede. Y deja un mensaje para todo aquel que desee algo en la vida:

Declarada por ella misma como cazadora de sueños a sus 42 años de edad retomó todas esas cosas que la hacen valorizarse como ser humano, sacar un sonrisa de las personas y recordarse que puede hacer lo que decida hacer, Lorena Reyes -ahora con casi 50 años- es una mujer originaria de San Miguel, que tuvo toda su vida una lucha constante con la báscula entre subidas y bajadas de peso que siempre la tuvieron entre un vaivén de emociones y esto la llevó a escribir un libro. "Por mi gordísima culpa" fue lanzado el 28 de marzo pasado en el Teatro Nacional de San Salvador.

Lorena dice haber vivido en el estereotipo de querer ser delgada, siguiendo los cánones de belleza que impone la sociedad.

"Descubrí que todas mis carencias las llenaba con comida. Cuando llegó un día en que decidí darme una última oportunidad me di cuenta que existían cosas más importantes que un número pequeño en la báscula", dijo.

"Por mi gordísima culpa" es un libro de vida que inicia como una lista de metas donde escribir un libro era el número cinco y de ahí parte un largo camino. Desde comenzar con la idea, pasando por la búsqueda de una editorial y llevándolo donde amigos escritores para que lo aprobaran.

Con una historia sobre la lucha contra la obesidad mórbida nivel 3, el libro cuenta -casi de labios de la escritora- cómo superar y detener una enfermedad casi mortal de no ser tratada a tiempo.

"Es mi bebé, es el hijo que gracias a Dios y al esfuerzo de cinco años pudimos darle vida y ahora tengo el placer de presentarles. Los escritores somos muy creativos, creo que es la forma que tenemos de extrapolar lo que sentimos y deseo que vivan un poco mi experiencia", dijo.

“El miedo más grande y los límites están puestos por nosotros mismos, por eso los motivo a no quedarse con las ganas ni las buenas intenciones de hacer lo que quieran. Saquen esos fantasmas que tienen dentro, si no lo haces ellos solos saldrán y será peor; lo importante es perdonarse por haber fallado, no complicarse, fallar no está mal, lo que debes hacer es que los errores te ayuden a no volver a cometerlos”.

Lorena aseguró que tuvo "conatos de flaqueza", mucha felicidad al cumplir una meta al igual que mucha frustración, logró comprender algo sobre lo que ella misma relata y lo denomina como "un sentimiento glotón", esto le ayudó a saber que solamente ella podría tomar el control de la situación y que en eso no estaba sola.

"Mi sueño es morir escribiendo y publicando libros exitosos. Es un reconocimiento a mis raíces, no puedo creer que las nuevas generaciones estén olvidando lo ‘cachimbones’ que somos los salvadoreños", aseguró y también aclaró que su libro no es ningún tipo de manual para bajar de peso, sino solamente su experiencia escrita.

¿Cómo fue ver su sueño realizado?

Lloré mucho de alegría, fueron muchas emociones, no hay nada mejor que ver materializado un sueño.

¿Cuáles fueron algunas de esas partes difíciles de escribir?

Quizá lo más difícil fue tocar puertas en editoriales, a pesar de que soy mercadóloga de profesión y sabía dónde ir y cómo hacer las cosas, tuve que darme cuenta que debía comenzar de cero y no con una estructura formada. Gracias a Dios, los amigos siempre están y muchos de ellos me ayudaron a iniciar; me presentaron algunos correctores de estilo, especialistas en letras y así comencé. Por esto mi libro es un homenaje a los amigos. Hubo gente que se tomó en serio mi reto.

Yo no soy ninguna especie de policía de la comida ni de la buena figura, yo solamente les cuento mi experiencia y cómo lo superé.

