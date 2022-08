¿Los 10 juegos más difíciles?

Algunos videojuegos son muy exigentes, todos, por sencillos que lo parezcan, tienen cierta dificultad y es precisamente ese el atractivo para reunir miles de fanáticos. Es por eso que hoy te quisimos recomendar algunos juegos considerados como los más difíciles hasta ahora. Algunos de los siguientes títulos son capaces de generar mucha frustración a los jugadores. Recalcamos que estos juegos, NO son infantiles.

Sekiro:Shadows Die Twice

Es desarrollado por FromSoftware con versión en español. En el juego tomas el control de Lobo Manco, un guerrero que ha caído en desgracia y que ha sido rescatado de la muerte. Ahora serás el objetivo del clan Ashina. Todo el juego transcurre en Japón, mientras la era Sengoku. Durante la aventura te esperan poderosos enemigos que pondrán a prueba tus habilidades. Este juego es un total desafío, porque es muy fácil morir en cada intento.

Bloodborne

Este es un denso juego de rol y acción que se desarrolla en una ciudad ficticia llamada Yharnam en el siglo XIX, donde viven personas infectadas por una extraña enfermedad. Acá controlarás a un cazador que intenta sobrevivir a las criaturas y a estos humanos contagiados utilizando todo tipo de armas y el cuerpo en enfrentamientos parecidos a las anteriores entregas de los desarrolladores como Dark Solus. El escenario está ambientado en un Londres victoriano y lúgubre.

Demon's Souls

Es juego de rol de acción desarrollado en la edad media en el reino ficticio de Boletaria, durante esta época, el rey Allant XII consiguió la paz con el poder de las almas, pero también hizo que despertara a El Anciano, un demonio con un poder inigualable con el único objetivo de terminar con cualquier humano vivo. El jugador debe enfrentarse a El Anciano pasando diferentes niveles de dificultad. Tendrá que superar distintos niveles para finalmente llegar a Boletaria y enfrentarse al demonio.

Cuphead

Es un videojuego de 2017, de plataformas en 2D (shot 'em up) desarrollado y distribuido por StudioMDHR inspirado en la animación de los años 30. El juego fue subtitulado "No hagas tratos con el Diablo" que se centra en los hermanos Cuphead y Mugman que tienen por misión cobrarle los contratos a aquellos que le deben al Diablo. La historia se divide en cuatro islas que tienen varios niveles, y se puede jugar individual o multijugador.

Contra

Es uno de los videojuegos clásicos por excelencia lanzado originalmente como un juego de arcade en 1987. La historia gira en el año 2633 en Galuga, un archipiélago ficticio de Nueva Zelanda, donde Bill Rizer y Lance Bean, integrantes de Earth Marine Corp, deben encontrar los secretos alienígenas que oculta la Organización Red Falcon. Durante décadas, jugadores no han podido terminarlo debido al nivel de destreza que se necesita con algunos trucos. Contra es todo un reto.

Dark Souls

Es un juego de rol de acción desarrollado por From Software. La historia de este título se basa en un mundo ficticio llamado Lordran, un reino asediado por los dragones de piedra que gobernaban todo el planeta. El jugador controla a un personaje no muerto que tendrá como objetivo descubrir el destino de toda la raza no muerta. Al avanzar, encontrará pistas que le darán sentido a la historia del videojuego que repite a cada instante "has muerto".

Nioh

Es un RPG (videojuego de rol) de acción y aventura. Se desarrolla en el siglo XVII durante la guerra de unificación de Japón de Shogunato Tokugawa, aquí controlaremos a un irlandés llamado William que tiene como objetivo buscar a su enemigo Edward Kelley en Japón con sus nuevos aliados Tokugawa Ieyasu y el ninja Hattori Hanzo. El combate está inspirado en los Dark Souls y los hack and slash más rápidos. Esto hace que la dificultad sea muy extrema.

Celeste

En este juego de Matt Makes Games tienes que hacer todo lo posible para que Madeline sobreviva a los demonios que hay en su interior mientras intenta alcanzar la cima de la montaña Celeste, pero antes hay que superar más de 700 niveles. Es una aventura marcada por la narración que tiene un argumento conmovedor. Si estás acostumbrado a vencer grandes retos es probable que Celeste no te quite el sueño: tienes que saber antes que es una metáfora sobre los miedos y la ansiedad.

Battletoads

Es un juego de combate cuerpo a cuerpo (beat 'em up) desarrollado por Rare; en el que tres sapos - Rash, Zitz y Pimple- son sus protagonistas (tú serás uno de ellos) con la capacidad de dar golpes a ritmos inimaginables. Para muchos es uno de los juegos más difíciles aunque a simple vista, los sapitos te confundan con un juego infantil. Battletoads requiere mucha habilidad y paciencia porque es muy fácil fallar y frustrar tu camino al final.

Super Mario Maker 2

Disponible en exclusiva para Nintendo Switch, éste añade nuevas herramientas funciones que incluye todo lo necesario para crear tus propios niveles. En esta nueva entrega dos jugadores pueden crear niveles en una única pantalla. Solo hay que elegir y colocar los objetos y enemigos en la parte de la pantalla que desees. Tiene un modo historia con más de 100 niveles donde hay que echar una mano a Peach para reconstruir su castillo.