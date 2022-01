Los 5 mejores bikinis de Yanet García de 2021

Foto: Instagram @iamyanetg

Yanet García, mejor conocida como la ex chica del clima, no se cansa de cautivar a sus fans con cada post que realiza en sus redes sociales pues, a sus 31 años de edad, Yanet tiene uno de los cuerpos más envidiables del mundo del espectáculo, que ha conservado gracias al ejercicio y a una alimentación saludable.

La conductora constantemente se encuentra invitando a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram a ver su contenido en Only Fans, donde Yanet derrocha belleza y sensualidad.

En sus publicaciones de Instagram, de las fotografías que les robaron los suspiros a sus fans se encuentran aquellas donde Yanet está disfrutando del sol en traje de baño, con hermosos bikinis o trikinis, pues sabemos que es amante de los días soleados y de la ropa de playa, claro que sus seguidores también. Es por eso que te decimos cuáles fueron los 5 mejores diseños con los que Yanet García conquistó a todos en el 2021.

Bikini ideal para el verano

Yanet García enamoró a todos con su visita a las playas de Nayarit, con un traje de baño de Roxanna Santana: un modelo en un tono café con detalles trenzados y telas sueltas que nos dejó sin palabras.

Colores vibrantes

Posando en el One & Only Mandarina, la influencer mexicana no dudó en presumir su colección de trajes de baño, entre los cuales estaba una pieza que no logró pasar desapercibida, pues se trata de un diseño que resaltó con su color neón, siendo el contraste perfecto para el tono de piel de Yanet.

Otro diseño en manos de Roxanna Santana, de tirantes delgados y listones que acentúan la cintura de la conductora, que acompañó con unos tacones altos de correas del mismo tono

Print de cebra

Yanet García nos confirma que un estampado de cebra nunca pasa de moda, incluso en los trajes de baño, así que es una excelente opción que debes de tomar en cuenta en tus próximas compras para el verano, con algunos accesorios extra que te harán lucir espectacular.

Con encaje

Quien dijo que el encaje solo va bien en la lencería o en un vestido de alta costura estaba en un error, pues la ex chica del clima nos confirma que es posible llevar un body amarillo con encaje para la playa.

Una pieza que puede convertirse en protagonista, pues las aberturas en la zona de la espalda, el escote y el abdomen le daban una figura de ensueño a la conductora.

Los estampados reinan

Como lo mencionamos con anterioridad, los estampados siempre son un esencial de cualquier clóset y esta vez Yanet García lo comprobó al lucir un diminuto traje de baño animal print con detalles como tiras y un gran escote que no dejó nada a la imaginación.