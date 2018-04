Los Ángeles Azules brillan en Coachella

La cumbia popular y festiva triunfó en el Festival de Coachella, uno de los eventos musicales y de la cultura hipster más importantes del mundo, de la mano de Los Ángeles Azules, el legendario grupo mexicano que, tras brillar en su concierto, dijo a Efe que se encuentran “bendecidos”.

“Es un festival a nivel mundial. ¿Qué hacen Los Ángeles Azules ahí? O sea, no sé, como que estamos bendecidos porque no a cualquiera le reciben así y no a cualquiera le cantan todas las canciones”, dijo en una entrevista con Efe José Mejía, integrante de la banda.

“Estamos traspasando fronteras. A veces ni nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo ni hasta dónde esta llegando y puede llegar más el éxito de Los Ángeles Azules”, admitió.

La banda surgida hace más de 30 años en Iztapalapa, un barrio humilde de Ciudad de México, congregó con su cumbia a cientos de personas en la primera jornada de Coachella. “Había un poco de nervios, o muchos nervios, porque estamos en un estilo que no es el de Los Ángeles Azules”, confesó José Mejía.