Los Ángeles Azules tendrán su serie y esto es lo que van a contar

Los Ángeles Azules hablaron, recientemente, de todos los proyectos que tienen bajo la manga y que, algunos, estuvieron en espera, luego de la cuarentena por coronavirus y que desean retomar cuanto antes.

De hecho, uno de los anuncios fue que su gira iniciará el próximo 16 de agosto y finalizará hasta marzo del 2022, por varias ciudades de Estados Unidos.

Además confirmaron lo que ya se rumoraba: el interés para que se produzca una bioserie sobre los integrantes del grupo que se mantienen activos oficialmente desde 1980.

“Se han acercado para proponernos la realización de una serie pero estamos llenos de trabajo por lo que será el próximo año. Saber la vida de Los Ángeles Azules es muy interesante, mi mamá y mi papá fueron los fundadores de Los Ángeles Azules y de ahí se despega toda una aventura de sufrimientos, risa, llanto, alegrías, como es la vida, pero es impresionante … hay que contarla como es, hay gente que oculta las cosas, ¿por qué la gente no tiene que saber las cosas del grupo si es lo que más quiere saber?, si se va a hacer, no hay que ocultar nada de dónde venimos", señaló Pepe Mejía.

El integrante de este grupo de cumbia mexicana aseguró que: "Les estoy dando un adelanto... de qué clase social venimos, cómo nos formaron nuestros padres, grandes aventuras, tristezas y alegrías, ¿cómo llegamos a la compañía?, ¿qué hicieron para levantar a Los Ángeles Azules?, las canciones de mi hermano Jorge que todavía tiene muchas canciones inéditas que podemos grabar con él, una historia completa".

Pepe destacó que hay gente que no quiere contar su vida, dejando temas en secreto o dando su versión de ciertos momentos y no como fueron en realidad, pero que eso no sucederá con la serie del grupo que se fundó inicialmente por cuatro de ocho hermanos conocidos como la familia Mejía Avante en 1976.

“Yo siempre se los he dicho a mis hermanos: si se hace la serie que sea como realmente nacimos, hay que hacer lo que le gusta a la gente no a nosotros, ¿qué va a decir la gente? que digan lo que digan, pero de ahí salimos, salimos de Iztapalapa, de una vez lo adelanto. Mi papá era chofer de los camiones, mi mamá le ayudaba a hacer cosas en la casa para sobrevivir, son cosas que yo estoy tan orgulloso de haber nacido así, porque ahora representamos a un país llamado México en gran parte de centro y Sudamérica, gente que hace cola desde que llegamos para entrar. Yo digo gracias Dios por la bendición que nos has dado y los padres que nos diste. Mi mamá y mi papá ya no están con nosotros, pero todo lo que nos enseñaron lo llevamos a cabo y si se va a hacer la serie que se cuente la verdad”, expresó Mejía durante una entrevista digital con diversos medios mexicanos.