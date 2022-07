Los Emmy: anuncian los nominados de 2022

El día de ayer, 12 de julio, se anunciaron los nominados de la edición 74 de los Premios Emmy, presentados por los actores JB Smoove y Melissa Fumero. Lo mejor en series y programas de televisión, emitidos entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022, serán reconocidos el lunes 12 de septiembre en una ceremonia transmitida por la cadena NBC.

Al igual que en la edición del año pasado, las producciones de HBO y Netflix lograron el mayor número de nominaciones. Hulu es la sorpresa de este año, que con solo "Only Murders in the Building" obtuvo 17 candidaturas, sobresaliendo entre los favoritos de este año.

Dentro de la categoría de drama, "Succession" de HBO, se convirtió en la serie más nominada consiguiendo 25 candidaturas, entre las que destacan: mejor serie dramática y dos a mejor actor principal para Jeremy Strong y Brian Cox.

Por supuesto, las series más vistas de Netflix, "Squid Game" y "Stranger Things", fueron nominadas a la mejor serie dramática, junto a otras series favoritas como "Ozark", "Euphoria" y "Severance".

El Juego del Calamar. Hizo historia este martes al convertirse en la primera serie de lengua no inglesa en ser nominada a mejor drama.

Por su parte, Zendaya y Jason Bateman han vuelto a ser considerados en las categorías de mejor actriz y mejor actor de drama, respectivamente. Junto a ellos está la revelación del "Juego del Calamar", el actor surcoreano Lee Jung-jae.

Del lado de las comedias, "Ted Lasso" de Apple TV+, lidera con 20 candidaturas, repitiendo el logro del año pasado tras su primera temporada, nominada a la mejor serie de comedia y con Jason Sudeikis nominado a mejor actor principal con la oportunidad de ganar por segundo año consecutivo.

Con 17 nominaciones cada una, "Hacks" de HBO protagonizada por Jean Smart, y "Only Murders in the Building" de Hulu, estelerizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, completaron la lista de los cinco programas más nominados.

Only Murders in the Building. La serie de comedia de Hulu logró 17 nominaciones.

Mientras las series limitadas o de antología han logrado ser un fenómeno en el último año. "The White Lotus" de HBO, se convirtió en la más nominada con 20 candidaturas.

Las apuestas de Hulu, "Under the Banner of Heaven" con Andrew Garfield; "Dopesick" con Michael Keaton; "The Dropout" con Amanda Seyfried y "Pam & Tommy" con Lily James y Sebastián Stan, son otras de las favoritas a llevarse el Emmy en su categoría.

También son parte de los nominados las miniseries de HBO, "Scenes from a Marriage" con el guatemalteco Oscar Isaac y "The Staircase" con Colin Firth y Toni Collette; y de Netflix se suman a la competencia "Maid" e "Inventing Anna" con Julia Garner.

Igualmente, los programas de competición integran la lista de nominados con "The Amazing Race" (CBS), "RuPaul's Drag Race" (VH1) y "The Voice" (NBC).

Las más nominadas

La serie dramática “Succession” de HBO consiguió 25 candidaturas, convirtiéndose en la producción más nominada de la edición 2022. Seguida por la serie de comedia “Ted Lasso” de Apple TV+ y la serie de antología "The White Lotus" de HBO, ambas con 20 nominaciones.

The White Lotus. La serie de HBO logró 20 nominaciones.

Ted Lasso. La comedia de Apple TV+ se agenció 20 candidaturas.

Succession. El drama familiar de HBO es la serie con más nominaciones.

Doblemente nominadas

Las jóvenes actrices, Sydney Sweeney, de “Euphoria” y “The White Lotus”, y Julia Garner, de “Ozark” y “Inventing Anna”, han sido doblemente nominadas por sus papeles en respectivas producciones.

Las series nominadas

Estas son las producciones nominadas a las categorías principales en la edición 74 de los premios Emmy.

Serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

Stranger Things. La serie de ciencia ficción emblema de Netflix fue nominado al premio Emmy a mejor serie de drama.

Serie de drama

Better Call Saul (Netflix)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Oscar Isaac. El guatemalteco está nominado a mejor actor de mini serie por “Scenes from a Marriage”.