Los Jhosse Lora inician el 2020 con pie derecho

Claramente la familia Lora ha arrancado el 2020 con sus metas firmes y, de paso, algunas novedades para compartir con sus fieles seguidores. Se viene aniversario y nuevos convenios para seguir entreteniendo.

Una de estas noticias es que el reconocido programa "Picante Sabroso" después de 10 años de estar en Telecorporación Salvadoreña (TCS) -y últimamente en canal 2-, cambia al canal TVX -23 en Claro y 28 en Tigo- a partir de hoy. El horario será los sábados de 6:00 de la tarde a 7:00 de la noche. Pero si te lo perdiste, no te preocupes, el reprisse será los domingos de 7:00 a 8:00 de la noche.

"Como productores independientes, se nos está dando una oportunidad de poder desarrollar más cosas en este canal", comentaron los cantantes a PLUS, sobre este cambio.

Pero este no será el único proyecto que trabajen de la mano con TVX, también ahí se transmitirá "La descarga musical" un programa donde el televidente podrá escuchar los mejores temas de los artistas nacionales. Sus horarios serán de lunes a viernes de 6:00 de la tarde a 7:00 de la noche e iniciará el lunes 6.

"Debido a las encuestas que hemos tenido a favor de ‘Picante Sabroso’ en todo este tiempo, creemos que a nuestra gente le gusta el contenido de producciones nacionales, por esa razón consideramos que será un éxito", expresaron.

Jhosse Lora, es uno de los cantantes salvadoreños más queridos y es así como festeja sus 48 años de carrera. Sobre este afecto aseguró sentirse más que gratificado. "Me siento agradecido por este reconocimiento que la gente me hace, y muy contento de poder colaborar con las nuevas generaciones a que puedan sobresalir con sus obras musicales... Gracias a ese apoyo algunas de mis canciones se han convertido en clásicas y otras han sido grandes éxitos", dijo Jhosse quien además compartió que las canciones que más lo han marcado son: "Me gustan las pupusas", "La fiesta de mi pueblo", "El tilinte", "El atol de elote", "El peche" y "Necesito borrarte".

Aniversario con toda pompa. La Lotería Nacional de Beneficiencia reconocerá a Jhosse Lora por sus 48 años de carrera artística. El sorteo del 15 de enero incluirá su fotografía en el vigésimo. Además, otros artistas nacionales podrán tener esta oportunidad según adelantó Lora. “Como presidente de AGOSAR, me acerqué a ver de qué manera podríamos tener una alianza donde artistas salvadoreños, participaran con su fotografía en los vigésimos, la idea concluyó en un feliz termino para estos primeros seis meses del 2020, hay nueve artistas programados. Esperamos que el público vea a bien este proyecto que iniciará con Los Jhosse Lora, el 15 de enero, y así sucesivamente”, detalló.