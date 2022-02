Los Óscar tiraron sus cartas

Previsible para muchos. Así fue considerado ayer el anuncio de los nominados a los premios Óscar de Hollywood que desean volver, el 27 de marzo a su antigua normalidad: con una gran alfombra roja para recibir a sus grandes protagonistas.

Con el anuncio de sus apuestas dieron así, al pistoletazo de salida a una de las ediciones más abiertas de los últimos años, especialmente la del 2021 que prácticamente pasó inadvertida gracias a la pandemia por el covid-19.

De esta manera, la Academia reveló a sus protagonistas, siendo la principal la película de Netflix "The Power of the Dog", que ya ganó el Globo de Oro a la Mejor Película entre otros galardones. Mientras la superproducción de ficción científica "Duna" está en segundo lugar con 10, mientras que "Belfast", de Kenneth Branagh, les sigue en tercer lugar con 7 nominaciones.

Además, la directora de "The Power of the Dog", Jane Campion figura como la única mujer en la categoría de Mejor Director compitiendo contra Steven Spielberg, por ejemplo.

Por si fuera poco, la directora de Nueva Zelanda entró en los libros de historia de estos galardones, luego de convertirse en la primera mujer cineasta en contar con dos nominaciones en su carrera en la categoría que premia la mejor dirección, la primera nominación la consiguió en 1994 cuando fue nominada por "The piano" en la 66ª edición de los Premios de la Academia. Ese año ganó el Oscar al guión original, no así la dirección.

Otra sorpresa fue la nominación a mejor actriz de Kristen Stewart por su papel de princesa Diana en "Spencer", aunque agenciárselo está un tanto difícil pues compite en la misma categoría con actrices de mayor trayectoria y peso: Olivia Colman, Jessica Chastain, Penélope Cruz y Nicole Kidman.

Mientras que muchos apostaban porque Will Smith consiguiera su tercera nominación por "King Richard", porque el artista hizo algo que le fascina a los miembros de la Academia: se transformó físicamente. Y vaya que sí lo logró. Muchos apuestan que, esta edición, será la que le dé el Óscar a Smith, aunque eso signifique dejar en el camino a otros grandes actores: Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield y Denzel Washington.

Una nominada bastante previsible fue "Encanto" de Disney. La película inspirada en Colombia logró tres nominaciones, una de ellas como mejor película animada junto a en la que competirá junto a otras producciones como "Flee", "Luca", "The Mitchells Vs. The Machines" y "Raya and the last dragon". Y, como era de suponer, como ha batido récord musicalmente hablando, también logró nominación en la categoría de Mejor canción original por la pieza "Dos Oruguitas", escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra; además de Mejor Banda Sonora, una categoría que se verá las caras con la máxima nominada de esta edición "El Poder del Perro".