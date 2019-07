"Los Picapiedra": serie tendrá remake con una historia para adultos

Hasta antes del estreno de "Los Simpson", ninguna otra serie animada tuvo tanto éxito como "Los Picapiedra". Desde su aparición en 1960 se convirtió en una de las historias más queridas por la audiencia. Lo novedoso de su trama eran las personas, quienes tenían un estilo de vida común y corriente, solo que ambientado en la Edad de Piedra.

La revista "Variety" reveló que los estudios Warner Bros. serán los responsables de que este clásico vuelva a la pantalla chica. El proyecto contaría también con la participación de Elizabeth Banks, actriz y productora que este año estrenará su propia versión de "Los ángeles de Charlie".

Por el momento no se han especificado ni la fecha ni el estreno de este ‘remake’; el proyecto estaría recién en fase de desarrollo. Según lo que se sabe hasta ahora, esta versión será independiente de la original, aunque no se descarta la inclusión de algunos personajes originales. La intención es producir contenido dirigido a un público adulto para que pueda competir en horarios de mayor audiencia.

CARISMÁTICA FAMILIA

No es la primera vez que existe la iniciativa por recuperar las aventuras de la familia Picapiedra. Su popularidad se vio reflejada en distintas versiones de la serie, como "The New Fred and Barney Show" (1979), "The Pebbles and Bamm-Bamm Show" (1972) o "Los pequeños Picapiedra" (1986), que no tuvieron tanta repercusión sobre la audiencia.

Además, se realizaron dos películas con actores reales inspiradas en el universo animado, pero que corrieron la misma mala suerte. Se conoce también que la cadena Fox intentó crear su propia versión, pero la propuesta finalmente no prosperó.

Los fanáticos quedan a la expectativa de que la producción se concrete para tener en pantallas nuevamente a una de las familias más queridas de la televisión.