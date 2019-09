Los Redd hoy te dicen: “Dame tu amor”

Con fuerza llega a las principales radioemisoras del país la canción “Dame tu amor”, el nuevo material de la banda salvadoreña Los Redd.

Compuesta por Nelson Lobo (voz) y acompañada por Carlos Cornejo en la guitarra, esta canción “habla sobre una relación en la cual el amor se está enfriando”, dijo Diego Selva de Los Redd a través de un comunicado de prensa.

La canción presenta a un chico que está insistiendo porque todo vuelva a ser igual, luego de enterarse que su amada está olvidándolo en todas las formas posibles y pasándosela bien sin él. “Me contaron que de mis redes ya no estás pendiente y que en tu casa ya no pasas, tus amigas no son las mismas”, dice parte de la letra.

En su coro, insiste: “Dame tu amor” y no pide mucho para convencerse nuevamente que ella es la indicada y agrega: “solo dame una señal para amarte eternamente”.

La canción está disponible en las versiones de rock latino y acústico en vivo; esta última se desprende del disco “Nuestra historia acústico”, presentando el año pasado. “Dame tu amor” es el primer sencillo que se promociona de esa compilación.

De acuerdo a Selva, ya se está trabajando en el video oficial. Recalcó que se encuentran en la etapa de “pre producción” y estará listo a principios del próximo mes.

De momento, esta pegajosa canción puede escucharse a través de todas las redes sociales de la agrupación y en wu sitio web: losredd.com