Los actores de cine de un solo éxito que desaparecieron a pesar de su fama

¿Existe alguien que oiga mencionar el nombre ‘Jack Sparrow’ y no piense inmediatamente en Johnny Depp? ¿O que al hablar sobre el sombrerero loco no piense en Johnny Depp? Incluso, ¿que piense en ‘Manos de Tijera’ y no piense en Johnny Depp?Queda claro que Depp ha creado bastantes personajes icónicos en su carrera.



Lo cierto es que sin los actores no podrían existir las grandes producciones en la pantalla grande. Algunos usan métodos cuestionables para prepararse, como Jared Leto, que usó la técnica conocida como actuación de método para su Joker en la cinta ‘El Escuadrón Suicida’. Sin embargo, no todos los intérpretes han podido desarrollar una gran diversidad de personajes.

Muchos artistas, o porque llegaron muy jóvenes a la industria o porque hicieron un único personaje demasiado característico, no han podido replicar el éxito de los grandes personajes que los llevaron a la fama.



Estos artistas alcanzaron a ser reconocidos en el mundo entero, pero muchos no lo lograron con sus nombres, sino con el de aquellos personajes que cautivaron a millones en las salas de cine y, ahora con las plataformas de streaming, desde la comodidad de sus televisores y computadores.



Estos son algunos de ellos.

Danny Lloyd

El pequeño interpretó a ‘Danny Torrance’, hijo del personaje que Jack Nicholson trajo a la vida en ‘El Resplandor’.



De acuerdo a ‘IMDb’, Lloyd fue seleccionado para este personaje porque, a pesar de su corta edad, tenía la capacidad de concentrarse por periodos largos en una misma tarea.



La película de Stanley Kubrick es un clásico del cine de horror. Basada en el libro del mismo nombre del estadounidense Stephen King, quien ha sido apodado como el maestro del terror, la cinta tiene escenas icónicas que se han convertido en memes y, como no, también en objetos de estudio en el cine: sus tomas con el personaje en el centro y encuadres simétricos, los hachazos de ‘Jack Torrance’ contra la puerta del baño y hasta la cara de horror en el rostro de la actriz y modelo Shelley Duvall son algunas de las más importantes.

Hoy en día, Danny Lloyd es profesor después de haber intentado durante su adolescencia conseguir otro personaje que pudiera llevar su carrera más lejos.

Macaulay Culkin

Se hizo famoso con las ocurrencias de ‘Mi pobre angelito’, inventando trampas con una sofisticación de ingeniero.



Macaulay Culkin fue un actor desde muy niño. También estuvo en la película ‘Ricky Ricón’ sobre el solitario hijo de millonarios, pero definitivamente el punto más alto de su carrera fue cuando tuvo un pequeño rol en el video musical de la canción ‘Bad’, de Michael Jackson.



Tras el divorcio de sus padres cayó en depresión y en el 2004 fue arrestado por posesión de marihuana en Oklahoma, de acuerdo al portal web ‘IMDb’.



Ahora, se mantiene lejos de los tabloides y es padre de una niña junto a la exactriz de ‘Disney’ Brenda Song.

Jake Lloyd

Este casi desconocido actor hizo de ‘Anakin Skywalker’ en ‘La Amenaza Fantasma’. La película recibió duras críticas entre los fanáticos de la saga de ‘Star Wars’, en especial por lo inexpresivo que les resultó el joven Anakin.



En su momento, hasta Mark Hamill, quien interpretó a ‘Luke Skywalker’, lo defendió: “Yo sé lo que es tener un mal guión”.

A sus 19 años, fue diagnosticado con esquizofrenia y fue arrestado en una ocasión por manejar de manera irresponsable en el 2015.



El actor también interpretó al hijo de Arnold Schwarzenegger en ‘El regalo prometido’, pero se retiró de la industria en el 2001.

Mark Hamill

Varios de los actores que pasaron por las cámaras que trajeron al mundo y a los teatros ‘Star Wars’ no llegaron a tener carreras exitosas. El caso de Hamill, quien dio vida al joven ‘Luke Skywalker’, es uno confuso.



Aunque no volvió a aparecer en pantalla, le ha brindado la voz a personajes como ‘Joker’ en ‘Batman: La Serie Animada’, de 1992.



Además, dio la voz al Señor del Fuego: Ozai, el temido villano de la serie de Nickelodeon ‘Avatar: La Leyenda de Aang’. Aunque no está en las pantallas, Hamill asiste a las convenciones en donde se reúnen los fanáticos de ‘Star Wars’.



“A veces se me acercan los fans y me cuentan que conocieron a su pareja en la fila para entrar a ver ‘Star Wars’”, ha expresado Hamill, de acuerdo a ‘IMDb’.

Jack Gleeson

Este talentoso joven inmortalizó al ‘Rey Joffrey’, de la aclamada serie de ‘HBO’ ‘Game of Thrones’.



La historia, basada en la serie de fantasía ‘Canción de Hielo y Fuego’, del autor George R. R. Martin, fue un éxito rotundo y una de las series más vistas de la década. Pero con su éxito llegaron también las críticas.

En páginas de memes como ‘9Gag’ hubo un aluvión de publicaciones que se burlaban, semana a semana, de lo sucedido en los episodios de la serie. Uno de sus personajes más odiados por su crueldad y tiranía sin duda fue el ‘Rey Joffrey’.



Uno de los memes más populares recordaba que el actor Jack Gleeson había aparecido en la película de Christopher Nolan: ‘El Caballero de la Noche’. Allí ‘Batman’ le salva la vida, por lo que los televidentes lamentaron que no hubiese dejado morir al pequeño.



Lamentablemente, Jack Gleeson también recibió amenazas de muerte y tomó la decisión de retirarse de manera permanente de la actuación.

Lacey Chabert

“Los miércoles nos vestimos de rosado” es una de las frases más populares de ‘Mean Girls’, película producida por la comediante Tina Fey. Esta cinta ha alcanzado un seguimiento de culto, y algunos de sus fanáticos se visten de rosado cada 3 de diciembre debido a otra frase célebre del filme.



Lacey Chabert interpretó a la maliciosa ‘Gretchen Wieners’, una de las chicas pesadas que acompañaban a ‘Regina George’ en cada instante. Tras su actuación en esta película, sin embargo, no se ha sabido mucho de Chabert.

Al igual que en el caso de Mark Hamill, Chabert no es que haya dejado de actuar, sino que también lo hizo fuera de las cámaras.



Prestó su voz para el papel de ‘Eliza Thornberry’ en la serie que seguía a la excéntrica familia ‘Los Thornberrys’. Desde los 2000, no ha tenido un papel tan icónico como la chismosa ‘Gretchen’, y las últimas producciones en las que ha tenido papeles protagónicos son romances navideños como ‘Orgullo, Prejuicio y Muérdago’.

Elijah Wood

Antes del éxito rotundo de ‘Harry Potter’, pensar en fantasía significaba pensar en la serie de libros y películas ‘El Señor de los Anillos’. Lo que inició como una trilogía, luego tuvo más creaciones, tanto del autor J. R. R. Tolkien como de las películas.



Elijah Wood interpretó a ‘Frodo Baggins’, el hobbit que llevó junto a un grupo de criaturas mágicas y humanos el ‘anillo único’ hasta Mordor.



Aunque tuvo un personaje protagónico en la película sobre las barras bravas inglesas ‘Green Street Hooligans’, y también en la serie ‘Wilfred’ en la que habla con un perro -o algo así pues es un hombre disfrazado de perro-, Elijah Wood ha quedado para siempre marcado en la memoria de los fanáticos como el dulce y persistente ‘Frodo’.