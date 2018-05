Los cambios dependen de cada uno de nosotros”

Célida Magaña es una comunicadora apasionada con su profesión. Recuerda que cuando ingresó a Canal 12 ella todavía cursaba el tercer año de su carrera en comunicaciones y tenía muchas expectativas sobre el trabajo en un canal de televisión. “Comencé presentando noticias en el horario vespertino de Noticiero Hechos, en ese entonces era una emisión de 30 minutos”, explicó.

Actualmente, periodista, madre de familia, docente, influencer y con 14 años de carrera frente a las cámaras, Célida los celebra con el servicio social, pues afirma es lo que más la ha gratificado todo este tiempo.

En entrevista con LA PRENSA GRÁFICA conversó sobre cómo ha logrado permanecer en el medio y el rol que considera, debe a diario, desempeñar siendo “una figura pública”. En sus redes sociales, miles de personas no se pierden los detalles de su vida cotidiana pues como ella misma dice, “todos los días hay nuevas oportunidades de aprender”. Su jornada se divide en varias facetas, pero todas las hace con dedicación. Cuando no está en “Noticiero Hechos”, dice presente en los informativos de Radio Sonora, de la Red Salvadoreña de Medios (RSM).

¿Cómo ingresó a los medios de comunicación?

Llegué a Canal 12 en 2004, buscando una oportunidad laboral, estaban en un momento de transición, habían hecho una convocatoria buscando periodistas, yo estaba cursando mi tercer año de comunicaciones pero vine a dejar mi hoja de vida. Recuerdo que el primer filtro fue un examen de cultura general y la última pregunta era elaborar el guion de una nota periodística, ese filtro lo pasamos 30 personas que después recibimos un curso ofrecido por periodistas de TV Azteca, cuando me dijeron que quedé me sentí ganadora de una gran oportunidad y pensé que aunque no me pudiera quedar en el canal ya estaba ganando el aprendizaje. Al finalizar el curso iban a escoger a dos para quedarse como reporteros y estaba por concluir cuando renunció una de las conductoras de Hechos, así que toqué la puerta y nuevamente pedí una oportunidad para hacer el casting y me seleccionaron.

¿Qué disfruta más de su carrera?

La carrera de las comunicaciones es sin duda muy versátil, pero creo que los que nos quedamos en el área de periodismo tenemos o desarrollamos vocación de servicio, para mí no hay nada más gratificante que saber que puedo aportar de diferentes maneras, que le puedo servir a alguien a partir de lo que me gusta hacer, desde la persona que se evitó un congestionamiento con el reporte de tráfico, hasta la persona que le cambió la vida porque su historia se dio a conocer a través de la pantalla del medio para el que trabajo, quienes nos dedicamos a esto nos levantamos todos días sin saber a quién vamos a impactar a través de nuestro trabajo.

En sus redes sociales se describe como una mujer vegetariana, ¿qué le motivó a seguir este estilo de vida?

Desde hace un poco más de tres años decidí dejar de consumir carnes, porque intento respetar el entorno que me rodea, quisiera que nunca hubieran tenido que matar un animal para alimentarme, lamentablemente tardé años en darme cuenta de que no necesito comerlos para vivir, y que además ahora mi alimentación es mucho más saludable. Es algo que he asumido para mí, no intento cambiarlo en los demás ni siquiera en mis hijos, prefiero que ellos tomen la decisión, pero en mi caso ahora opto por no comprar productos a base de pieles, o maquillajes testados en animales.

¿Qué disfruta hacer en sus tiempos libres?

Disfruto de la compañía de mi familia, una buena plática, una buena película, un buen documental, un juego de mesa.

¿Cómo es Célida en su faceta de mamá?

Ser mamá es el regalo más grande que Dios me ha dado, es la tarea más bonita, difícil y gratificante. Soy mamá de Eduardo Andrés, de 15 años, y Diego Alejandro, de 10, cada uno es un reto diferente. Difícil decir cómo soy, puedo decir que intento ser esa persona que ellos siempre tengan en mente para cuando necesiten contar algo, llorar, jugar, reír, bailar y lo que sea, quiero que Dios me conceda la dicha de verlos formados a los dos.

Como mujer, madre y figura pública ¿cuál considera que es su mayor deber?

Ser mujer y mamá y “figura pública” me permite compartir mis experiencias con quienes me siguen a través de las redes, me gusta compartir lo positivo y esto no significa que no tenga dificultades en mi vida, pero creo que en la medida que irradiamos lo mejor de nosotros, podemos impactar de forma positiva.

¿Si tuviera que cambiar algo de su país qué sería y por qué?

Los cambios dependen de cada uno de nosotros, un aspecto por fortalecer en el país considero es la educación, cada día se debe trabajar en la educación de las nuevas generaciones, porque eso nos permitirá avanzar y disminuir muchos problemas que padecemos como sociedad.

¿Cuáles son sus planes próximos?

En RSM no solo estoy trabajando en la emisión matutina de Noticiero Hechos de Canal 12, y el programa De 9 a 12 de Radio Sonora, sino también estoy a cargo de dirigir el Diplomado de Producción de TV y Radio, tenemos 100 alumnos y estamos trabajando en la preparación de otros diplomados.