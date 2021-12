Los cinco amores de Carmen Salinas

Carmen Salinas es uno de los personajes más queridos y reconocidos del ambiente artístico, una de las figuras apreciadas entre el público y sus compañeros y colegas también.

Aunque durante décadas se dio a la tarea de cobijar a muchos actores en sus inicios, el corazón de Salinas siempre ha estado dividido solo en unos cuantos.

A continuación los cincos grandes amores de la actriz coahuilense nacida el 5 de octubre de 1939.

Pedro Plascencia (esposo)

Carmen Salinas se casó en 1956 con el pianista Pedro Plascencia, quien fue un reconocido músico que trabajó durante más de 25 años al lado de Juan Gabriel.

Antes de casarse la pareja llevaba poco tiempo de novios. La actriz se casó con apenas 16 años, y su matrimonio duró 12 años, hasta que se divorciaron en 1979.

Durante su matrimonio, Salinas tuvo algunos abortos y solo dos hijos Pedro Plascencia y María Eugenia Plascencia.

Mientras Pedro Plascencia se volvió a casar y tuvo dos hijos más, la actriz volvió a contraer matrimonio, pero ya no tuvo más hijos.

Pedro Plascencia falleció en 2016, y Carmen en ese momento le dedicó algunas emotivas palabras al músico.

"Ya está junto a su hijo, mi Pedrito, y ambos acompañando a Juan Gabriel para cantarle a los ángeles, descanse en paz Pedro Plascencia Ramírez. Fue un gran padre para mis hijos, él y yo tomamos caminos diferentes, pero seguimos manteniendo una gran amistad, lamentablemente él se nos adelantó".

Pedrito Plascencia (su hijo)

Uno de los grandes amores (y grandes pérdidas) en la vida de Carmen fue su primogénito, quien siguió los pasos de su padre y también se convirtió en un reconocido músico.

Fue en 1994 cuando Pedrito, con apenas 38 años, perdió la batalla contra el cáncer de pulmón, siete meses después de haber sido diagnosticado con la enfermedad.

Esta intempestiva partida dejó a Salinas destrozada quien en repetidas ocasiones detalló que ha sido la pérdida más grande en su vida.

"Me dieron la noticia de que estaba muy mal y a los siete meses se me fue. Recuerdo cuando mi hijo Pedro me decía que no aguantaba los dolores, por lo que quería dejar de vivir”, señaló hace un par de años al programa "Hoy".

Las Chivas del Guadalajara

A lo largo de los años, la actriz fue una de las figuras de la televisión más apasionadas hacia el futbol, y en especial hacia Las Chivas.

Su amor por este equipo nació en 1957, año en que el equipo comenzó una racha de siete campeonatos, misma que duraría hasta 1965.

La actriz nunca dudó en hacer apuestas en las finales en las que su equipo disputaba un título.

La actriz también solía asistir a algunas finales de su equipo, como sucedió en la de Las Chivas-Toros Neza, en 1997. En aquellas ocasión la actriz estuvo acompañada por Edith González, con quien participas ese año la puesta en escena “Aventurera”.

"Tengo casi 60 años de irle a mis Chivas adoradas, me han entregado varios trofeos como madrina vitalicia del equipo, los quiero mucho", escribió en sus redes sociales en el año 2020.

La actuación

Fueron más de 67 años los Carmen Salinas estuvo en un escenario de teatro, set de cine y televisión y cabaret. Para ella, no hubo escenario menor ni menos importante.

Si bien sus primeros acercamientos fueron en el teatro de revista, cuando aún no cumplía ni 20 años, el desenvolvimiento de Salinas, de 82 años, y su talento hicieron que pronto el teatro la llamara y más tarde que el cine se dejara seducir por su carisma.

A la televisión llegaría en 1964 al lado de Ernesto Alonso, con quien trabajaría en producciones como "La Vecindad", "La Frontera", "Sublime Redención" y "El Chofer".

En el cine fue muy productiva al tener en su filmografía más de 110 películas como "Distrito Federal", "Paso de Cojo", "El Sexo Sentido", "Que Viva Tepito, mi Barrio", "Noche de Carnaval", "Fin de Semana en Garibaldi", "Danzón", "Ciudad de Ciegos". "Huevos Rancheros", "Entre Ficheras anda el Diablo", "Albures Mexicanos", "Mexicano, tú Puedes" y "La Raza Nunca Pierde", entre muchas otras.

Además, logró participar en películas hollywoodenses como "Hombre en Llamas, al lado de Denzel Washington.

Política

Carmen Salinas nunca tuvo temor en mostrar su afinidad al Partido Revolucionario Institucional (PRI) al que además representó en la Cámara de Diputados.

La incursión de la actriz en 2015, cuando el PRI la colocó en su lista para diputaciones, y se integró a la Cámara baja en la LXIII Legislatura.

Una vez que llegó a la Cámara de Diputados, participó como secretaria en la Comisión de Igualdad de Género y fue integrante de la de Radio y Televisión; y Salud.

Ésa no fue la única vez que estuvo en el Palacio de San Lázaro, ya que en 2018 fue diputada de representación plurinominal.

Aunque no era la primera celebridad que se involucraba en la política, ante las críticas que recibió. fiel a su estilo detalló que ella hacía esa labor por amor a su país y a la gente, ya que como funcionaria pública no ganaba lo que recibía como actriz.