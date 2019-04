Los cómics detrás de "Avengers: Endgame"

El estreno de "Avengers: Endgame" en El Salvador es mañana, con lo que llegamos al momento del fin para la fase 3 y el comienzo de una nueva era para el universo cinematográfico de Marvel.

Existen muchas teorías respecto a qué línea argumental seguirá la película; si se tratará de algo totalmente nuevo y nunca visto, o bien si se inspirará o tomará algún concepto visto en uno o más cómics previos.

Los más fans de los cómics tienen sus propios conceptos sobre qué línea seguir (y en qué ediciones encontrarlo) para entender cómo se desarrollarán los sucesos en el ansiado largometraje.

Hoy, a través de cinco de los nueve cómics de "Infinity Collection" (porque son los que más se acercan a esta película) te revelaremos cómo de la mano de Jim Starlin los héroes más poderosos de la Tierra se encontraron con amenazas inimaginables, seres perversos y un Titán Loco.

Cómics que fueron la base para que los hermanos Russo nos contarán la historia no solo de "Infinity War" sino también de "Endgame", ya que no podían quedarse con los guiños de "Avengers" y "Guardians of the Galaxy". Aquí está lo que se sabe de estos libros.

“Rebirth of Thanos / The Thanos Quest”

“The Infinity Gauntlet” comenzó dentro de las páginas de “Silver Surfer”. Es el Deslizador de Plata quien encuentra a la Muerte y su séquito en el momento justo en que Thanos es traído de vuelta a la vida para dar equilibrio al universo. La Muerte está segura de que las habilidades del titán le serán suficientes para eliminar a la mitad del universo.

Tras su encuentro con el antiguo sirviente de Galactus, Thanos inicia y completa la búsqueda por las gemas del alma para cumplir de manera inmediata la misión que su amada Muerte le ha concedido. Thanos se convierte en el ser más poderoso del universo… y eso, finalmente, no era algo bueno para la Muerte.

“Avengers versus Thanos”

Los primeros en enfrentar la ira del Titán Loco fueron Iron Man, Drax el Destructor, Capitán Marvel e incluso la Mole y Daredevil. Como en “Infinity War”, la lucha contra Thanos es apenas una advertencia de lo que en realidad nos espera, algo incierto porque del villano aún se sabe muy poco.

Solo una cosa era segura: ningún enemigo había sido tan peligroso como Thanos. Durante aquellos primeros números la leyenda del titán no contemplaba lo que después se haría icónico: el guantelete del infinito y las –entonces– seis gemas del alma.

“The Infinity Gauntlet”

Con tan solo tronar los dedos, la mitad de los seres vivos desaparecieron sin dejar rastro y así inició la misión por acabar con la mitad del universo comenzó. Terrestres, kree, skrull… no importaba la raza o el lugar en el cosmos, el universo había sido condenado por los poderes del titán y solo algunos héroes sobrevivieron al genocidio.

Adam Warlock regresó de la gema del alma para reunir a un grupo de Avengers, X-Men y su Guardia del Infinito para derrotar a Thanos en su nuevo palacio en el espacio exterior. Adam y Silver Surfer sabían que los héroes de la Tierra no serían una oposición para el ahora omnipotente villano, pero un plan B contemplaba la participación de las entidades cósmicas más poderosas del universo Marvel… aunque claro, nadie es más poderoso que el poseedor del guantelete del infinito. Al final, con ayuda de una putrefacta Nebula y la fortuna del universo, los héroes logran sobrevivir al fin de todos los tiempos. Adam Warlock se convierte en el nuevo poseedor del guantelete del infinito y sus compañeros en los guardianes de las gemas del infinito. Sin embargo, queda establecido el poder de Thanos y los objetos cósmicos. La incertidumbre reina en un universo que no sabe qué podría pasar si esto se repite.

“The Infinity War”

De la película vista a lo que el cómic cuenta, hay grandes diferencias. En los cómics la amenaza no surge de la figura de Thanos, sino de la mitad que concentra todo el mal que Adam Warlock eliminó de su ser: Magnus. Este individuo solo busca la aniquilación sin un motivo que nos ayude a entender su naturaleza destructiva.

Héroes de todos los rincones del universo Marvel se reúnen para detener a este nuevo ser omnipotente que posee las seis gemas del infinito bajo el mando del propio Warlock y el Titán Loco. Fantastic Four, X-Men, versiones malvadas y desgarradoras de los héroes Marvel y un montón de seres cósmicos que regresan de “The Infinity Gauntlet”. Difícilmente veremos algo como esto próximamente en el MCU.

“Infinity”

Thanos se encuentra en búsqueda de su hijo, producto de su relación con una inhumana. Thanos aprovechó el descontrol alrededor de las incursiones para enfrentar a los humanos sin sus héroes más poderosos.

Al final, los Vengadores aprisionan a Thanos con ayuda de la Orden Negra y algunos miembros de esta prefieren servir a Thane, hijo de Thanos. Por desgracia, la invasión de Thanos fue apenas un problema en comparación con el fin de todo el universo que estaban a punto de enfrentar los héroes de Marvel para dar inicio a las más recientes “Secret Wars”. Posterior a estos eventos Thanos se convertiría en uno de los sobrevivientes del universo 616 y una de las claves para regresar todo a la normalidad.