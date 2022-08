Los dragones reinarán en “House of the Dragon”

Basada en la novela "Fire & Blood" (Fuego y sangre) de George R. R. Martin, la serie "House of the Dragon" estrena este domingo 21 de agosto con la transmisión de su primer episodio titulado "Los herederos del dragón" dirigido por Miguel Sapochnik, director de dos de los episodios más aclamados de "Game of Thrones", "La batalla de los bastardos" y "Vientos de invierno".

La serie que sirve como precuela, tendrá lugar 200 años antes de los eventos de "Game of Thrones'', en el apogeo de la casa Targaryen y el desarrollo de un conflicto intrafamiliar conocido como la "Danza de dragones", que deriva en una guerra civil entre dos herederos al trono de hierro: la princesa Rhaenyra Targaryen, hija del rey Viserys I Targaryen; y el príncipe Daemon Targaryen, hermano del rey Viserys I.

La casa noble de dragones que gobernó Poniente como reyes de los Siete Reinos durante casi 300 años hasta la Rebelión de Robert Baratheon, en la cual el último rey Targaryen, Aerys II, fue derrocado; contará parte de la historia que antecedió a Daenerys Targaryen en "Game of Thrones", última descendiente de la dinastía de ascendencia Valyria hasta antes que se conociera que Jon Snow, nació como Aegon Targaryen, hijo de la relación de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, convirtiéndolo en el legítimo heredero al trono.

Así como en "Game of Thrones", las casas Stark y Lannister fueron el centro de la historia, en "House of the Dragon", la casa Targaryen se convierte esta vez en la protagonista, junto con las casas Velaryon y Hightower.

Dos líneas de tiempo se mostrarán al inicio de la temporada, con versiones adultas y jóvenes de sus personajes. Por ejemplo Emma D’Arcy interpreta la versión adulta de la princesa Rhaenyra Targaryen, mientras que Milly Alcock en su versión más joven.

Entre los personajes principales de esta épica historia están: Matt Smith, como el príncipe Daemon Targaryen; Paddy Considine, como el rey Viserys I Targaryen; Eve Best, como la princesa Rhaenys Targaryen; Steve Toussaint, como Lord Corlys Velaryon; Olivia Cooke, como Alicent Hightower; Rhys Ifans, como Otto Hightower; Fabien Frankel, como Ser Criston Cole; y Sonoya Mizuno, como Mysaria.