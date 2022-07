Los grandes anuncios del San Diego Cómic Con 2022

Si bien es cierto, la San Diego Cómic Con, no es precisamente la más grande en este tipo de convenciones, sí es una de las más publicitadas y seguidas ya que es donde se dan cita las grandes productoras, distribuidoras y casas editoriales para dar sus anuncios y avances convirtiéndola en una verdadera fiesta para los amantes del cómic, el coleccionismo y cine de superhéroes.

Es por eso que en esta ocasión te traemos algunos de los anuncios más destacados realizados en el evento geek más importante del año:

Marvel:

Uno de los paneles más esperados era el de la conocida "Casa de las ideas" tanto así que -por primera vez- fue dividido en dos: el viernes fue el turno de los proyectos de animación y el sábado el de los proyectos live-action. En el primero se anunciaron las fechas de estreno de la segunda temporada de "What If...?" (inicios de 2023), "Yo soy Groot" (10 de agosto de este año), "Spider-Man: The Freshman Year" (2024), "Marvel Zombies" (sin fecha definida) y "X-Men 97", el regreso de la aclamada serie animada de los noventas.

Mientras que el sábado soltó la artillería pesada mostrando el primer tráiler de "Black Panther: Wakanda Forever" (11 de noviembre de 2022, que traeará la vida del futurista y ficticio país africano luego de la muerte de T’Challa debido al fallecimiento del actor Cadwick Boseman quien dio vida a este personaje. Por otro lado, se proyectó un nuevo tráiler de la serie de Disney+ "She-Hulk", que estrenará este 17 de agosto.

La cereza del pastel llegó de la mano del productor Kevin Feige, quien presentó la quinta fase del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) la cual mostró los próximos proyectos de los héroes del estudio: "Secret Invasion" (2023), "Guardians of the Galaxy Vol. 3" (5 de mayo de 2023), la serie "Echo" (invierno de 2023), la segunda temporada de "Loki" (invierno de 2023), "Blade" (3 de noviembre de 2023), "Ironheart" (primavera de 2023), la serie "Agatha: Coven of Chaos" (verano de 2023), "Captain America: New World Order" (3 de mayo de 2024), el programa "Daredevil: Born Again" (otoño de 2024), "Thunderbolts" (26 de julio de 2024) y "Fantastic Four" (8 de noviembre de 2024).

Por último, se anunció que tendremos dos películas de Avengers en el 2025: "Kang Dinasty" el 25 de mayo y "Secret Wars" el 7 de diciembre.

DC:

Mientras tanto, en otro panel de esta Cómic Con, DC hizo sus propios anuncios, mientras la compañía continúa luchando por sacar a flote su propio universo cinematográfico de superhéroes y a pesar de los rumores de un potencial regreso de Henry Cavill al papel de "Superman", se conoció el anuncio oficial de "Shazam 2: Fury of the Gods" (diciembre 2022) y "Black Adam" (octubre 2022), nada se supo de la próxima película de "Flash", "Flashpoint o de la secuela de "Joker" protagonizada por Joaquin Phoenix.

Otros anuncios

La San Diego Cómic Con no se limita solamente a películas de Marvel o DC, de hecho hay anuncios importantes para comics, lanzamientos de figuras de acción, TCG y muchos más, sin embargo, también hay anuncios de series como el de la franquicia "The Walking Dead" con el regreso de Andrew Lincoln al papel de Rick Grimes en una miniserie de seis episodios que protagonizará junto a Dania Gurira centrada en Rick y Michonne.

Además, el nombre de Keanu Reeves sonó mucho durante esta edición, primero porque se oficializó el lanzamiento de un anime y una película de acción real basada en el cómic escrito por el actor canadiense, BRZRKR. Por otro lado, se reveló el primer tráiler de "John Wick 4" película que marca el regreso del actor a uno de sus papeles más entrañables.

Finalmente, este 2022 viviremos el lanzamiento de la serie producida por Amazon: "El Señor de los Anillos: Los anillos de poder" que promete ser una de las producciones más caras de la historia de Hollywood y que nos llevará de nuevo a la mitología de J.R.R. Tolkien el mágico mundo de la Tierra Media.

Sin duda, la San Diego Cómic Con es uno de los eventos que sientan las bases de la cultura pop contemporánea y que si bien no han sido los únicos anuncios de este fin de semana, nos deja claro que hoy por hoy ser un fanático de la fantasía, ciencia ficción y los cómics no es algo exclusivo para un grupo reducido de personas, es más bien, un producto que se ha ganado su lugar a pulso y que ha demostrado que ha llegado para quedarse por mucho tiempo.